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Inter, Thuram si allena e torna a disposizione per la finale di Coppa Italia

Il francese sembra aver smaltito il problema accusato nell'allenamento precedente. Pio Esposito ha lavorato a parte
3 min
TagsInterThuramcoppa italia
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Sospiro di sollievo in casa Inter. Aumentano le possibilità di vedere il nome di Marcus Thuram nell'elenco dei convocati per la finale di Coppa Italia contro la Lazio in programma domani, 13 maggio, allo Stadio Olimpico. Dopo avere allarmato l'ambiente nerazzurro in seguito al problema muscolare accusato al termine dell'allenamento del lunedì, oggi il francese ha svolto l'intera seduta di lavoro con i compagni.

Rifinitura in gruppo per Marcus Thuram

Dopo un consulto medico, Marcus Thuram ha lavorato in gruppo alla vigilia, partecipando alla rifinitura dell'Inter a un giorno dall'atto finale della Coppa Italia, che può permettere alla squadra nerazzurra di conquistare il "Double". Sembra essere così smaltito il problema alla coscia accusato lunedì. Aumentano le possibilità di convocazione per l'attaccante francese da parte di Chivu. 

 

Allenamento a parte per Pio Esposito, Calhanoglu non ci sarà

Mentre Thuram ha lavorato in gruppo, chi ha svolto una seduta a parte è stato Pio Esposito. La presenza del classe 2005, però, non dovrebbe essere a rischio, quantomeno per quanto riguarda la panchina. Come noto, non ci sarà invece a centrocampo Hakan Calhanoglu. Il turco non ha recuperato dal problema al soleo.

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