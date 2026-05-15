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venerdì 15 maggio 2026
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"Cristian il mentalista ha spazzato via Monaco"

L'analisi del mental coach Marco Valerio Ricci
Giulia Mazzi
1 min
Tagsmental coachInterChivu
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La mente comanda il corpo e viene subito ubbidita. Se ce ne fosse stato bisogno, l’ennesima riprova del santo assunto l’ha data martedì sera il deb Chivu, Doblete al primo anno sulla panchina dell’Inter, finale di Champions 24-25 spazzata via

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