Festa scudetto Inter, oggi si celebra il trionfo: il programma completo della giornata

MILANO - La trepidante attesa sta per finire. In casa Inter è finalmente arrivato il momento di festeggiare i due trofei conquistati in stagione . La famiglia nerazzurra è pronta a radunarsi, non soltanto a San Siro: l’intera città di Milano sarà cuore pulsante del tifo interista fin dalla tarda mattinata. In circa 300 mila sono attesi per le vie del centro già in queste ore, ben prima del calcio d’inizio della partita con il Verona.

Inter, un grande show in programma al Meazza

Il primo momento della lunga liturgia di giornata riguarderà ovviamente il Meazza, pronto a indossare l’abito delle grandi occasioni. Il calcio d’inizio della festa è previsto ben prima di quello della gara: l’appuntamento è alle 12.30 per il lungo live preshow condotto da Daniele Battaglia ed Eleonire Casalagno che farà alzare i decibel a dovere. Compariranno sul palco 21 Inter Friends (numero ovviamente non casuale), pescati dal mondo della musica e dello spettacolo. Contribuiranno ad animare la celebrazione personaggi come Gli Autogol, Luca Ravenna, Nicola Savino, il Pagante e dj Benny Benassi. Per questo il club raccomanda di arrivare prima possibile: sarà un lungo riscaldamento per i tifosi sugli spalti, chiamati a fare la loro parte come i protagonisti in campo.

Coreografia da brividi per celebrare scudetto e Coppa Italia

Anche i giocatori si anticiperanno rispetto al solito, perché saranno a loro volta coinvolti nello spettacolo al loro arrivo. Chivu e i suoi ragazzi sfileranno sul prato verde di San Siro portando in trionfo la Coppa Italia conquistata all’Olimpico in settimana. Prima del match è anche prevista una coreografia da brividi che coinvolgerà gli oltre 70 mila presenti su tutti e quattro i lati dell’impianto. Al triplice fischio sarà allestito invece il palco per la cerimonia di consegna dello scudetto, che dovrebbe avvenire poco dopo le 17.

La sfilata per le vie della città sul bus scoperto

Giusto il tempo di concedersi qualche foto ricordo e un giro di campo, prima di scappare nei garage dello stadio per salire con le due coppe sul bus scoperto (stavolta tutti sullo stesso, non divisi in due come nell’anno della seconda stella) che alle 18.30 circa darà inizio alla sfilata nel mare di folla pronto ad accompagnare i Campioni d’Italia nel tragitto dallo stadio fino in piazza Duomo. I nerazzurri percorreranno viale Caprilli fino a Piazzale Lotto, poi procederanno così: Via Monte Rosa, Buonarroti, Via Giotto, Via del Burchiello, Via Guido d’Arezzo, Conciliazione, Via Boccaccio, Piazza Virgilio, Via monti, Corso Magenta, Via Meravigli, Cordusio, Via Orefici e terminerà ai piedi della cattedrale milanese.

Il gran finale in piazza Duomo

Calciatori e staff saliranno in terrazza Duomo 21, proprio come due anni fa, ovviamente in compagnia dello scudetto e della Coppa Italia, per l’abbraccio finale con il popolo nerazzurro, previsto orientativamente per le 22.30. Sarà quello il momento che i protagonisti della cavalcata sfrutteranno per rivolgere anche un ringraziamento ai tifosi e messaggi spontanei, provenienti dal cuore, come da consuetudine, per incastonare ancora di più la serata nel mosaico dei ricordi più belli. Tutta l'Inter non vede l'ora di godersi questa giornata, proprio come la sua gente: l'assaggio di festa vissuto dopo la gara col Parma e mercoledì all'Olimpico non ha fatto altro che aumentare l'attesa per il gran finale.