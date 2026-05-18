Festa scudetto Inter, la procura della Figc apre un'inchiesta per gli striscioni anti-Milan di Thuram

La parata scudetto dell'Inter ha dato il via ai festeggiamenti per Milano dopo il tricolore - il 21° nerazzurro - vinto dalla squadra di Chivu. Tra cori e sfottò verso i rivali del Milan sono spuntati anche due striscioni che sono finiti sotto la lente della Procura federale della Fig, che ha aperto un fascicolo. In particolare, nel mirino è finito Marcus Thuram, reo di aver mostrato dal pullman scoperto su cui ieri la squadra uno con l'immagine di un topo con lo sfondo rosso e nero e poi un altro con una frase volgare riguardante le stracittadine vinte dai cugini in questa stagione: "I derby vinti mettili nel cu...".