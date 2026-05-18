Inter campione d'Italia: cena privata dopo i festeggiamenti sul bus scoperto

Dopo i lunghi festeggiamenti che hanno caratterizzato la giornata di ieri , domenica 17 maggio, l'Inter di Cristian Chivu si è ritrovata insieme a staff e società per una celebrazione privata in una location suggestiva. Prima San Siro, poi le vie di Milano percorse a bordo del classico bus scoperto, fino ad arrivare ai sorrisi che hanno accompagnato un altro momento di condivisione, al termine di "una stagione esaltante".

Inter campione d'Italia: festa privata per celebrare scudetto e Coppa Italia

"Le celebrazioni per la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia proseguono in casa Inter - si legge nella nota diffusa dall'Inter sul proprio sito ufficiale -. Dopo la straordinaria giornata di domenica, che ha visto la squadra sollevare il trofeo a San Siro e sfilare per le vie di Milano fino al grande bagno di folla in Piazza del Duomo con i tifosi, nella serata di lunedì si è tenuto un momento di festa privata in una location suggestiva. La proprietà Oaktree, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, la dirigenza, la squadra con il mister e lo staff si sono ritrovati per un momento di condivisione e celebrazione, al termine di una stagione esaltante".