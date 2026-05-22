Inter, la chiave per Koné è Carlos Augusto: la Roma alza il prezzo dopo l’affare bloccato un anno fa dai Friedkin

Il via libera della Roma (e di Gasperini in particolare…) non significa che Konè abbia già imboccato l’autostrada per Milano , sponda nerazzurra. Il francese è in uscita, ma a quale prezzo? E non è un interrogativo di poco conto. Come noto, infatti, il club giallorosso, anche conquistando il pass Champions , ha bisogno di sistemare i conti per l’esercizio in chiusura il prossimo 30 giugno. Entro quella data, dunque, verrà sacrificata una pedina pregiata. Che, come premesso, è stata identificata con Koné. L’obiettivo della Roma, però, è incassare il massimo possibile, in modo da registrare la più alta plusvalenza possibile. Già, ma fino che punto può tirare la corda con l’Inter?

L'asticella alzata

Koné è già stato virtualmente un giocatore nerazzurro per qualche giorno dell’agosto di un mese fa. Poi, i Friedkin stopparono tutto. L’accordo tra i club era stato raggiunto sulla base di 35 milioni più bonus. Ora, però, l’asticella giallorossa si è alzata. E la valutazione attuale non solo avrebbe superato i 40 milioni, ma si avvicinerebbe ai 50, sempre con una quota di bonus. Insomma, la differenza non è un dettaglio. Visto che l’Inter dovrà muoversi entro il perimetro fissato da Oaktree. Vale a dire un passivo di mercato di circa 40-45 milioni, a cui aggiungere il ricavato delle cessioni. Soddisfare le richieste della Roma, dunque, significherebbe consumare tutto o quasi quel margine.

Carlos Augusto per Gasperini

Si può già dare per scontato che il club nerazzurro proverà a forzare la mano, approfittando della necessità di vendere della società capitolina. Nell’operazione, però, potrebbe entrare anche un’altra variabile, ossia una contropartita tecnica. E il nome in questione sarebbe quello di Carlos Augusto. Gasperini vuole un laterale sinistro e il brasiliano, ai suoi occhi, ha il profilo ideale per le sue esigenze. L’Inter, però, sarebbe disposta a lasciar andare un elemento che si è sempre rivelato prezioso, per le sue qualità tecniche e per la sua duttilità? È un territorio tutto da esplorare, fermo restando che, in ogni caso, saranno affari separati. In sostanza, prima ci sarebbe l’acquisto di Koné da parte dell’Inter, entro il 30 giugno. Poi, nel mese di luglio, verrebbe messo in piedi il passaggio di Carlos Augusto alla Roma.

Inter su Palestra

Il club di viale Liberazione dovrebbe avere convenienza a coinvolgere il brasiliano. Nel senso che dipende da quanto verrebbe valutato. Ed è chiaro che difficilmente si potrebbe scendere sotto i 20 milioni. Anche perché poi andrebbe comunque coperto il vuoto: in questi anni è stato sia il vice Dimarco sia il vice Bastoni. Vero che per la difesa si sta già cercando un elemento di piede mancino. Ma gli innesti necessari, così, diventerebbero due. E per la fascia? Beh, da questo punto di vista, avrebbe ancora più logica l’assalto a Palestra, ritenuto perfettamente in grado di agire sia sulla corsia destra sia su quella mancina. L’ultimo elemento da considerare sono i desideri di Carlos Augusto. Si trova benissimo all’Inter, ma avrebbe anche voglia di giocare con maggiore continuità. Ed è uno dei motivi per cui i discorsi per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2028, si sono rallentati. Alla Roma, che con ogni probabilità parteciperà alla prossima Champions, avrebbe la prospettiva di essere titolare.