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Inter, è Chivu il migliore allenatore della Serie A 2025/26. De Siervo: "Straordinario"

Il tecnico nerazzurro riceverà nel prepartita della gara contro il Bologna il 'Philadelphia Coach Of The Season': i dettagli
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MILANO - È Cristian Chivu il migliore allenatore della Serie A 2025/26. Il tecnico dell'Inter, fresco vincitore del 21° scudetto nonché della 10ma Coppa Italia della storia nerazzurra, riceverà nel prepartita di domani - sabato 23 maggio - contro il Bologna al 'Dall'Ara', il premio 'Philadelphia Coach Of The Season' della Serie A Enilive 2025/2026. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico-sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

De Siervo elogia Chivu: "Straordinario"

"La stagione di Cristian Chivu alla guida dell'Inter è stata semplicemente straordinaria", ha sottolineato l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo. "Al primo anno sulla panchina di una squadra professionistica dall'inizio della stagione, Chivu - spiega ancora De Siervo - ha subito mostrato il dna vincente che aveva anche da giocatore, guidando i suoi ragazzi ad esprimere un calcio solido e al tempo stesso propositivo, che ha portato i nerazzurri a concludere la stagione con più di due gol di media a partita e con una differenza con la seconda in classifica di circa 30 reti".

"A Chivu - conclude De Siervo - ci sono volute solo 48 giornate da allenatore in Serie A per laurearsi Campione d'Italia (secondo solo a Mourinho nell'era dei tre punti, ndr) e aggiungendo allo Scudetto anche la vittoria della Coppa Italia è diventato l'unico tecnico a conquistare questo storico double alla prima stagione sulla panchina dell'Inter. Numeri e record che confermano l'ingresso di diritto di Cristian Chivu tra i grandi tecnici della nostra Serie A".

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