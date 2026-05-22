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Inter, quanti premi: Dimarco è l'MVP della Serie A 2025/26!

L'esterno nerazzurro vince e festeggia la conquista dell'ambito riconoscimento con il suo allenatore, Cristian Chivu, premiato come migliore allenatore del campionato
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MILANO - Il premio MVP della Serie A Enilive 2025/2026 come 'Migliore in Assoluto' è stato assegnato a Federico Dimarco. La consegna del trofeo all'esterno nerazzurro avverrà nel pre-partita di Bologna-Inter, in programma domani (sabato 23 maggio) allo stadio 'Renato Dall’Ara' di Bologna: lo rende noto la Lega Serie A con un comunicato ufficiale. Il vincitore, si legge "è stato identificato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A Enilive (a esclusione della 38/a giornata)".

Dimarco MVP della Serie A 2025/26, De Siervo: "Sinistro eccezionale"

"Alla conclusione di un’altra appassionante stagione di Serie A Enilive, con tanti verdetti ancora da scrivere tra qualificazioni alle coppe europee e lotta salvezza, premiamo i calciatori che si sono maggiormente distinti nel corso del campionato - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Nel ringraziare tutti i calciatori, gli staff tecnici e i Club per questa annata emozionante, faccio i complimenti agli MVP della stagione, che con il loro talento e le loro giocate, hanno regalato emozioni a tutti i tifosi. In questa squadra eterogenea, composta da ben tre giocatori sotto i 22 anni, a dimostrazione di un campionato capace di lanciare giovani talenti, a spiccare è stato Federico Dimarco, meritatamente Best Overall di questa Serie A". L'esterno nerazzurro vince e festeggia la conquista dell'ambito premio con il suo allenatore, Cristian Chivu, premiato come migliore allenatore del campionato che si conclude domenica 24 maggio.

"Rappresentante di un ruolo caratterizzato da intensità e corsa, Dimarco - spiega ancora De Siervo - ha saputo eccellere per qualità tecniche, con il suo sinistro eccezionale capace di mettere a referto 6 gol e ben 18 assist, record assoluto in una stagione del massimo campionato italiano”.

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