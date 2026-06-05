Inter, Marotta: "Palestra ci piace". Poi blinda Chivu: "Ha rinnovato"

Il sorteggio del calendario della nuova Serie A , quella della prossima stagione 2026-2027, ha dato l'occasione ai presenti per parlare dei temi più caldi, come il calciomercato. Non si è sottratto a ciò il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta , che ha ammesso l'interesse per Palestra, reduce da un'ottima stagione con il Cagliari e dalle buone prove anche in Nazionale.

Marotta: "Palestra all'Inter ci piacerebbe"

A margine del sorteggio del calendario Marotta ha dichiarato: "Palestra è un giocatore dell'Atalanta e mi sembra un bel talento per la nostra Nazionale. Abbiamo sì in uscita Dumfries che si sta avvicinando al Real Madrid, ma siamo ancora in una fase preliminare per chiudere l'operazione. È un nome che farebbe piacere a tanti grandi club europei, compresa l'Inter. Siamo ancora alla fine della stagione e affronteremo con calma quella che può essere una politica di innovazione, con giovani importanti che possono dare contributo. Avere uno zoccolo duro di italiani è una prerogativa per poter arrivare lontano".

Marotta blinda Chivu: "Annunceremo il rinnovo"

"Chivu ha un contratto con noi fino al 2027 e abbiamo raggiunto un accordo per il rinnovo che sarà ufficializzato nei prossimi giorni con una contentezza e felicità reciproca, credo anche dei nostri tifosi, che hanno potuto apprezzarne le qualità umane e professionali". Poi una battuta sul portiere di Martinez: "È un nostro portiere e sarà competenza dell'allenatore se farlo giocare o meno".

Marotta sul ritorno di Stankovic e sugli obiettivi

Sul ritorno di Stankovic Marotta ha spiegato: "Ha fatto un grande campionato, anche in Champions, era importante tutelarlo dal punto di vista patrimoniale. Infine gli obiettivi. "È sempre di lottare per il massimo, giocheremo per tutto quello che possiamo e per raggiungete tutti i traguardi possibili", ha concluso.