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martedì 30 giugno 2026
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Avviso di garanzia per Bastoni: indagato per prostituzione minorile. Ma la ragazza nega: "Non ci sono stati rapporti"

Secondo quanto rivelato da 'Repubblica' il difensore dell'Inter e della Nazionale sarà ascoltato nei prossimi giorni: tutti i dettagli
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MILANO - Avviso di garanzia per Alessandro Bastoni, 27enne difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Bruna Albertini, su una società di eventi di Cinisello Balsamo che - è l'ipotesi investigativa - avrebbe organizzato serate 'all inclusive' per i clienti vip nei locali alla moda milanesi.

Avviso di garanzia per Bastoni: indagato per prostituzione minorile

Come anticipato dall'edizione online di 'Repubblica' e confermato da ambienti giudiziari all'agenzia 'Ansa', Bastoni ha ricevuto oggi (martedì 30 giugno) un invito a comparire per venerdì prossimo (3 luglio). L'interista è il primo calciatore indagato e l'ipotesi di reato nasce dal fatto che avrebbe avuto un rapporto con una minorenne (17enne all'epoca dei fatti), rapporto che sarebbe stato però negato dalla ragazza (sentita come testimone). Sempre secondo 'Repubblica' poi, un invito a rendere informazioni come testimoni sarebbe stato notificato dalla guardia di finanza agli altri calciatori Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal) e Kevin Bonifazi (in scadenza con il Bologna), che non risultano però tra gli indagati.

(articolo in aggiornamento)

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