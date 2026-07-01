Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 1 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bastoni, le chat dell’inchiesta escort: il sushi, il taxi, la notte a casa. La ragazza e l'avvocato negano

Le conversazioni tra il calciatore dell'Inter e il pr Salamone, che hanno portato al coinvolgimento del difensore
4 min
Tagsbastoni
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale è stato accusato di prostituzione minorile, nell'ambito dell'inchiesta  coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Bruna Albertini, e che ha visto il coinvolgimento di una società di eventi di Cinisello Balsamo che, secondo gli inquirenti, avrebbe organizzato serate 'all inclusive' per i clienti vip nei locali alla moda milanesi.

Le chat tra Bastoni e il pr

Il Corriere della Sera svela alcune delle intercettazioni che hanno portato al coinvolgimento di Alessandro Bastoni. Tra il 9 e il 10 luglio del 2020 il pr Alessio Salamone (che ad aprile scorso è stato condannato agli arresti domiciliari) "dice chiaramente che la ragazza è disponibile" a fare sesso con lui, "purché il giorno successivo si premuri a farla riaccompagnare a casa". Nell'intercettazione si leggono le parole di Salamone, che afferma che "La minorenne credo che ti vuole c… (fare sesso, ndr). Mi chiede cosa pensa di me Alessandro?". Dopo alcune dichiarazioni sulle doti estetiche della ragazza, l'interlocutore chiede: "Oggi era carica? O non fa la t.…". L'altro risponde: "Secondo me si vuole divertire, però oggi sta soft".

Il sushi, il taxi e i messaggi

I due organizzano la serata che sarà intima e con una cena a base di sushi. Bastoni, secondo la ricostruzione degli inquirenti, appare poco convinto a pagare il taxi della ragazza e la cena. "Amico, ma potrà costare un sushi 100 euro? Poi siamo in 8 (…) se vuoi te lo faccio ordinare a te così decidi te, secondo me verrà sui 2/300 euro minimo". Bastoni risponde: "Ma le tipe non mangiano una sega…". Salamone preferisce scherzare: "Conosco gente che guadagna 1.500 euro al mese ed è più brillante di te". La serata va in scena e intorno alle 3.47 di notte, Salamone manda un messaggio a Bastoni: "Mi raccomando ... (nome della minorenne, ndr), amico. Mi raccomando". Poi, si premura di mandare anche un messaggio alla ragazza, che all'epoca dei fatti era diciassettenne. "Qualsiasi problema scrivimi. Tutto ok?". La risposta, dopo quasi mezz'ora: "Sisi tutto okei. Sono a casa di (Bastoni, ndr) dormo qui". Parole che, secondo la Procura, sarebbero la prova che la minorenne avrebbe trascorso una notte di sesso a pagamento a casa del difensore nerazzurro. 

Bastoni, le parole dell'avvocato

Bastoni è stato convocato per venerdì. "Posso escludere che il mio assistito abbia mai avuto rapporti a pagamento, tanto meno con minorenni", ha detto l’avvocato Salvatore Scuto, che difende il difensore nerazzurro. La ragazza, ascoltata come teste, ha negato tutto. 

Celebra il 21esimo scudetto dell'Inter con Guerin Sportivo Extra: "INTERRIBILE", gratis a casa tua! Scopri come
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Avviso di garanzia per BastoniAlessandro Bastoni indagato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS