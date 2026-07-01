Mkhitaryan rinnova con l'Inter: i dettagli dell'accordo

Adesso è ufficiale , l' Inter e Mkhitaryan vanno avanti insieme. Attraverso un comunicato il club nerazzurro ha reso noto "di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Henrikh Mkhitaryan . Il centrocampista classe 1989 resterà nerazzurro fino al 30 giugno 2027 ".

Mkhitaryan, i numeri con l'Inter

Mkhitaryan era in scadenza di contratto. Arrivato in nerazzurro nel 2022 dalla Roma, il trentasettenne armeno ha finora totalizzato con la maglia dell'Inter 187 presenze, messo a segno 12 gol e offerto 21 assist. Esperienza al servizio di Chivu, che nella scorsa stagione lo ha impiegato 30 volte ottenendo uno score di 4 gol e 2 assist da Mkhitaryan.