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Mkhitaryan rinnova con l'Inter: i dettagli dell'accordo

Il centrocampista armeno era in scadenza: resterà in nerazzurro dove è arrivato nell'estate del 2022 dalla Roma
2 min
TagsMkhitaryanInterSerie A
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Adesso è ufficiale, l'Inter e Mkhitaryan vanno avanti insieme. Attraverso un comunicato il club nerazzurro ha reso noto "di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista classe 1989 resterà nerazzurro fino al 30 giugno 2027".

Mkhitaryan, i numeri con l'Inter

Mkhitaryan era in scadenza di contratto. Arrivato in nerazzurro nel 2022 dalla Roma, il trentasettenne armeno ha finora totalizzato con la maglia dell'Inter 187 presenze, messo a segno 12 gol e offerto 21 assist. Esperienza al servizio di Chivu, che nella scorsa stagione lo ha impiegato 30 volte ottenendo uno score di 4 gol e 2 assist da Mkhitaryan.

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