Inter, Chalobah apre a Chivu: vertice con gli agenti, ma va convinto il Chelsea

MILANO - Avanti tutta per Chalobah . Approfittando della presenza a Milano dei suoi agenti, l’Inter ha incassato la disponibilità dell’inglese a indossare i colori nerazzurri. Non c’è ancora intesa sul contratto che andrebbe a firmare in caso di trasferimento, ma le discussioni tra le parti sono cominciate con profitto. Il vero nodo dell’operazione, però, continuano ad essere le richieste del Chelsea . Richieste su cui è andato a scontrarsi il Como. Una doppia offerta del club lariano, prima di 25 milioni e poi di 30 (entrambe comprensive di bonus), è stata infatti respinta dai Blues, che ne pretendono almeno 35. I lacustri non sono usciti dalla partita, ma, tra la concorrenza “pesante" dell’ Inter e il maxi-investimento effettuato per trattenere Nico Paz, devono fare calcoli e ragionamenti. Non a caso, qualche giorno fa, è trapelato l’interessamento per Solet, obiettivo anche dell’Inter fino a qualche settimana fa, ma di fatto abbandonato a causa di dubbi sulla sua tenuta fisica.

Incastri e scenari

Anche in viale Liberazione, comunque, tengono in piedi altre piste, ma quella per Chalobah è chiaramente la più calda. Seppure i tempi per affondare concretamente il colpo potrebbero non essere così brevi. Il club nerazzurro si augura che, una volta raggiunto un accordo con il difensore, poi ci sia margine per strappare condizioni più favorevoli al Chelsea. Da sottolineare, in questo senso, che prima dello stop, con l’Udinese, per Solet si lavorava sulla formula di un prestito con obbligo di riscatto. Non è da escludere che venga fatto un tentativo anche con i Blues. Che, però, almeno per il momento, sembrano fermi sulle proprie posizioni. Del resto, Chalobah è reduce da una stagione sostanzialmente da titolare, con tanto di convocazione per il Mondiale. Insomma, il prezzo del suo cartellino dipende anche da questi due elementi. L’Inter è sulle sue tracce da almeno tre anni. E, probabilmente, in passato, il suo valore sarebbe stato inferiore. Semmai, potrebbe aiutare il fatto che il Chelsea abbia messo nel mirino Lacroix, centrale del Crystal Palace, anche lui al Mondiale, ma con la Francia. Significa che in difesa hanno bisogno di fare spazio. In Inghilterra hanno ipotizzato che proprio Chalobah potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio. È chiaro, però, che tra Inter e Crystal Palace, l’inglese sceglierebbe comunque il nerazzurro.

Sotto osservazione

Ad ogni modo, l’Inter è caccia non di un solo difensore, ma di due, dovendo coprire le uscite di Acerbi e De Vrij. Per il primo è previsto un investimento importante. Mentre per il secondo si cerca una soluzione low-cost. E, a tal proposito, come già trapelato, in viale Liberazione sono molto attenti alle evoluzioni in merito al rinnovo di Mancini con la Roma. Vero che la priorità del club giallorosso è per i giocatori con il contratto già scaduto, ma il difensore sembra che si aspettasse un trattamento diverso. Intanto, la situazione si sta trascinando senza che si veda un effettivo sbocco. L’Inter, dunque, continua a monitorare. E, nel caso, è pronta a intervenire. Alle condizioni ritenute giuste, però…