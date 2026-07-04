Calciomercato Inter, Khalaili ha già detto sì: cosa serve per chiudere l’affare

MILANO - L’ Inter lavora per rimettere la freccia a destra. Assorbita la delusione per la beffa subita sul fronte Palestra, la dirigenza nerazzurra ha voltato pagina da giorni ormai, alla ricerca del rinforzo giusto per sopperire alla partenza di Denzel Dumfries. In questo senso, ha aiutato senz’altro il buon odore dell’opportunità di mercato che arrivava dal Belgio. Il Napoli si era fiondato per tempo, quando i nerazzurri erano ancora in trattativa con l’ Atalanta per l’esterno poi finito al Chelsea, su Anan Khalaili, israeliano classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise . Un prospetto molto interessante, che il club di Aurelio De Laurentiis puntava a bloccare proprio per anticipare la concorrenza. L’accordo tra gli azzurri e il calciatore non è però bastato per giungere a dama in fretta: all’ombra del Vesuvio, per ammissione dello stesso Manna, hanno l’obbligo di cedere in questi giorni e liberare spazio, sia in termini di lista che di bilancio, prima di poter definire operazioni in entrata.

Svolta Khalaili

L’epilogo deludente sul fronte Palestra ha portato quindi Ausilio a drizzare le antenne sulla questione, fiutando la possibilità di bruciare il Napoli su Khalaili a pochi metri dal traguardo. Il nome è emerso nei confronti interni tra dirigenza e allenatore in casa Inter, quando ci si è ritrovati per sfogliare la margherita delle alternative per la catena di destra: è quello che più convince dal punto di vista tecnico e tattico tra i profili analizzati. Sarebbe anche un modo per rifarsi a livello mediatico, ma quello che più importa in viale della Liberazione è che si riesca a mettere il tassello giusto in quella zona di campo.

A differenza di Palestra non ha ancora ovviamente esperienza in Serie A, ma in Champions League sì e non è un aspetto di poco conto. Anzi, ha dimostrato di poter giocare senza problemi in determinati palcoscenici. Ovviamente la continuità nel medio-lungo periodo determinerà il valore reale del ragazzo, ma le impressioni che aveva lasciato anche dopo la sfida europea con l’Inter di qualche mese fa erano state positive. Chivu benedice l’operazione, sperando stavolta di essere al riparo da brutte sorprese.

Segnali

I nerazzurri hanno già trovato l’accordo con l’entourage del calciatore, pronto a viaggiare verso l’Italia e stimolato dalla possibilità di vestire la casacca con il tricolore sul petto. I dialoghi proseguiranno ora con il club belga, nell’intenzione di mettere sul piatto a stretto giro subito l’offerta definitiva per chiudere l’affare. Il punto di caduta tra domanda e offerta potrebbe arrivare intorno ai 25 milioni di euro più bonus, fino a sfiorare i 30 milioni di euro che l’Union Saint-Gilloise aveva chiesto qualche settimana fa al Napoli. La fiducia è crescente nel quartier generale nerazzurro: i prossimi giorni della nuova settimana, in cui si accoglierà anche l'arrivo già definito di Ivan Provedel, potrebbero già bastare per arrivare alla fumata bianca.