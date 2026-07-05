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L'Inter si congratula con Larissa Iapichino per il record nazionale nel salto in lungo

La campionessa azzurra era stata da poco ospite del club nerazzurro, che ha inteso omaggiarla attraverso i propri canali social
2 min
TagsIapichinoSalto in lungoInter
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"Complimenti a Larissa Iapichino, che riscrive la storia dell'atletica italiana con il nuovo record nazionale nel salto in lungo". Così l'Inter si è congratulata, attraverso i propri canali ufficiali, con una sua recente ospite d'eccezione. Un applauso virtuale in un giorno speciale che fa la storia.

Larissa Iapichino era stata di recente ospite ad Appiano Gentile

Larissa Iapichino, figlia di Fiona May e Gianni Iapichino, oro europeo e argento mondiale indoor nel salto in lungo, è in una grande tifosa della Fiorentina ma lo scorso 11 maggio ha raggiunto Appiano Gentile per un appuntamento concordato. Qui ha posato con i giocatori, chiacchierato con Chivu.

Con loro si è scambiata pareri sulla gestione della pressione e sullo sport ad alti livelli prima di un'intervista. Ha ricevuto da Barella una maglia personalizzata con il numero 18 e si è dilettata in qualche calcio al pallone come documentato dallo stesso club con un video su Instagram.

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