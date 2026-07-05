L'Inter si congratula con Larissa Iapichino per il record nazionale nel salto in lungo

Larissa Iapichino era stata di recente ospite ad Appiano Gentile

Larissa Iapichino, figlia di Fiona May e Gianni Iapichino, oro europeo e argento mondiale indoor nel salto in lungo, è in una grande tifosa della Fiorentina ma lo scorso 11 maggio ha raggiunto Appiano Gentile per un appuntamento concordato. Qui ha posato con i giocatori, chiacchierato con Chivu.

Con loro si è scambiata pareri sulla gestione della pressione e sullo sport ad alti livelli prima di un'intervista. Ha ricevuto da Barella una maglia personalizzata con il numero 18 e si è dilettata in qualche calcio al pallone come documentato dallo stesso club con un video su Instagram.