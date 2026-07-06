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Inchiesta ultras, il capo pentito Ferdico: "Patto tra Curva Nord e Sud di San Siro all'ombra della 'ndrangheta"

Nuovi retroscena dai verbali: "Dimarco era pronto a regalare..."
4 min
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Nuovi retroscena emergono dall'inchiesta "Doppia Curva" grazie ai verbali di Marco Ferdico, ex leader della Curva Nord dell'Inter che ha deciso di collaborare con la giustizia. Come riportato dal Corriere della Sera, tra gli elementi messi a verbale figurano il presunto accordo tra le curve di Inter e Milan in occasione della Champions League 2023, i rapporti tra il tifo organizzato e alcuni calciatori, oltre ad alcune dichiarazioni su Andrea Beretta.

Il 'patto' tra Inter e Milan

Secondo il racconto di Ferdico, il via libera al cosiddetto "patto" tra le due curve sarebbe arrivato da Rosario Trimboli. L'accordo prevedeva che "chiunque fosse andato in finale" di Champions League "avrebbe dato il 30% dell'incasso all'altro". Quando i rappresentanti della Curva Nord incontrarono gli esponenti della Curva Sud, Luca Lucci "non ci rispose immediatamente". Successivamente sarebbe stato consultato Trimboli, che avrebbe dato "l'assenso", facendo arrivare ad Antonio Bellocco il messaggio: "ti saluta il compare, dice che va bene, se non piove pioviggina".

"Andrea Beretta sosteneva di avere protezione di un politico di estrema destra"

Nei verbali, sempre secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, Ferdico parla anche di Andrea Beretta, sostenendo che l'ex capo ultras nerazzurro dicesse di avere "la protezione" di quello che definiva "un politico di estrema destra, soprannominato 'il principe', che io identifico in tale Costacurta Matteo". Aggiunge inoltre: "Sono poi a conoscenza che Costacurta è stato arrestato per svariati tentati omicidi". Costacurta risulterebbe legato in passato a Fabrizio Piscitelli, detto "Diabolik", capo ultrà laziale ucciso nel 2019.

I rapporti con Federico Dimarco

Tra i passaggi emerge anche il racconto relativo ai rapporti con Federico Dimarco. Ferdico ha dichiarato ai magistrati che, dopo lo scudetto della seconda stella, il difensore dell'Inter "era pronto a regalare a me, a Bellocco e a Beretta tre anelli con il brillante, che del resto aveva fatto come regalo a tutta la squadra". L'ex capo ultras ha spiegato di essersi rivolto al manager del calciatore per chiedere un omaggio destinato alla curva. Nel verbale compare anche un riferimento ai cori della tifoseria. Secondo Ferdico, l'entourage del giocatore gli avrebbe riferito che Dimarco "si lamentava" perché "voleva un coro nuovo per lui", aggiungendo che "si lamentava che mentre quello fatto a Calhanoglu era particolarmente bello quello suo lo era meno". Infine, Ferdico è tornato anche sull'omicidio di Vittorio Boiocchi e sul ruolo di Beretta: "Ho fatto un'azione per Andrea Beretta ma su di lui aveva ragione Boiocchi". E ancora: "Ho fatto una roba così per una persona che aveva torto. Beretta doveva tenere il negozio sotto la sua ala ed era disposto ad ammazzare e a inventarsi che doveva essere ammazzato. Sta roba che lui ha fatto e che io ho fatto l'abbiamo fatta col torto".

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