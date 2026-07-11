Problemi per Khalaili all'Inter: richiesto un supplemento di visite mediche
L'Inter non può ancora tesserare Anan Khalaili. Il sostituto di Dumfries, infatti, dovrà sostenere un supplemento di visite mediche tra lunedì e martedì come richiesto dall'Istituto di Medicina dello Sport del Coni. Ulteriori dettagli, anche per motivi di privacy, non sono stati resi noti. L'Inter, naturalmente, aspetta e si augura di poter tesserare e annunciare il giocatore all'inizio della prossima settimana.
Inter, i dettagli della trattativa con Khalaili
Il giocatore, di proprietà dell'Union Saint-Gilloise, nei piani di Chivu sarà il sostituto di Dumfries. L'Inter è pronta a sborsare 25 milioni per il suo tesserino ma prima, ovviamente, serve che le visite mediche autorizzino l'idoneità del giocatore. Sono ore di attesa a Milano.