Problemi per Khalaili all'Inter: richiesto un supplemento di visite mediche

L'Inter non può ancora tesserare Anan Khalaili. Il sostituto di Dumfries, infatti, dovrà sostenere un supplemento di visite mediche tra lunedì e martedì come richiesto dall'Istituto di Medicina dello Sport del Coni. Ulteriori dettagli, anche per motivi di privacy, non sono stati resi noti. L'Inter, naturalmente, aspetta e si augura di poter tesserare e annunciare il giocatore all'inizio della prossima settimana.