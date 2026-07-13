Khalaili non supera le visite mediche, l'annuncio di Marotta: "Per il Coni non è idoneo"
Dopo il raduno alla Pinetina che ha dato il via al ritiro estivo dei nerazzurri, Christian Chivu e Beppe Marotta in conferenza stampa hanno presentato la prossima stagione dell'Inter. Prima uscita stagionale che ha portato subito una brutta notizia per l'Inter, annunciata dal presidente: "Vorrei dare un'annuncio su Khalaili, non ha superato le visite di idoneità. Ce lo hanno comunicato ora. Non posso addentrarmi nei dettagli per privacy. La non idoneità nasce dal Coni, non dalla parte dello staff medico del club. Questa situazione è di forz amaggiore e dobbiamo solamente attenerci. Dove non c'è l'idoneità, nessun cittadino sul territorio italiano può giocare. Lo comunica con grande rammarico, ci crea dispiacere anche perché in questo momento dobbiamo pensare alle alternative". Il giocatore era arrivato a Milano nei giorni scorsi per effettuare le visite mediche, ma poi sono stati riscontrati dei problemi, a questo punto decisivi, per l'idoneità sportiva.
Inter, la conferenza di Marotta: "Siamo la squadra da battere"
Marotta ha iniziato la conferenza ringraziando tutti: "Per noi è motivo di privilegio essere qua da campioni in carica, dello scudetto e della Coppa Italia. Due vittorie sofferte arrivate grazie alla cultura del lavoro, che è forte in questo club, e al supporto della società, che ringrazio per il lavoro che continuano a garantire. Da oggi ci si ripresenta ai nastri di partenza tutti azzerati. Siamo l'unica italiana che parteciperà a quattro competizioni: scudetto, Champions, Coppa Italia e Supercoppa Italiana". Vista la performance deludente dello scorso anno, l'attenzione sarà rivolta con un occhio di riguardo alla Champions: "Gli obiettivi sono tutti di grande prestigio: dobbiamo performare molto meglio in Champions, l'anno scorso siamo usciti ma fa parte dello sport. Ci si trova ad affrontare delle corazzate, ma noi partecipiamo sapendo di avere difficoltà ma con la forza che ci ha sempre contraddistinto. Nello sport non esiste la legge di chi più spende più vince, ma si può sostituire anche con un modello vincente".
"Rivincere lo scudetto sarebbe un traguardo storico"
L'Inter si presenta ai nastri di partenza dopo la vittoria del campionato nello scorso anno ed è inevitabilmente la favorita: "Per lo scudetto siamo campioni in carica e si apre uno spiraglio: dal 2020 a oggi nessuna italiana ha vinto due scudetti consecutivamente, e questo è un obiettivo. Rivincere lo scudetto sarebbe un traguardo storico. Il nemico è interno a noi, la sindrome della vittoria, che porta a un appagamento, noi dobbiamo essere bravi a non sentirsi appagati, in tutte le componenti della società. Dobbiamo avere l'umiltà e la fame che ci ha aiutato a raggiungere gli obiettivi molto importanti dell'anno scorso". Allo stesso tempo Marotta non vuole caricare Chivu con troppe aspettative: "Raggiungere gli obiettivi è difficile ma non dove essere il modo di caricare di responsabilità l'allenatore. Se altri saranno più bravi di noi lo riconosceremo, ma sono sicuro che questa squadra è in grado di sostenere le aspettative che tutti ci riconoscono, la squadra da battere. Un ruolo che ricopriamo con grande orgoglio: dobbiamo tenere l'asticella alta, arrivare tra le prime quattro è obbligatorio". Poi un passaggio sulla proprietà: "Oaktree è arrivata in un momento di difficoltà, siamo riusciti a uscire dal settlemnent agreement, oggi siamo in una situazione solida grazie a loro: hanno accolto le nostre esigenze ampliando le strutture, altri 100 milioni per Interello. La loro presenza è sempre silente vicino a noi".
"Palestra? Venuto meno a un impegno verbale, ci siamo dovuti arrendere. L'agente..."
Marotta ha poi parlato della situazione sul mercato: "Per l'esterno ci siamo trovati davanti a una scelta forzata e non voluta di Dumfries che ha voluto trasferirsi in un club prestigioso come il Real Madrid. Ausilio e Baccin si sono dati da fare immediatamente. Ora la soluzione sono ottimista che si troverà al più presto. Manca un mese e mezzo alla fine del mercato che ogni anno diventa sempre più difficile, con cifre pazzesche che portano l'Italia in un ruolo comprimario". Il presidente nerazzurro ne ha approfittato anche per chiariare il caso Palestra, "frutto di una decisione del giocatore che, legittimamente, è venuto meno a un impegno verbale fatto nel mese precedente. Avevamo già l'accordo con l'Atalanta. Nel caso in cui avessimo raggiunto l'intesa con il giocatore si sarebbe chiusa l'operazione. Lui ha fatto una scelta di vita che può essere criticabile o meno. La nostra possibilità d'investimento c'era. Il ruolo del suo agente poteva essere di maggiore constistenza dal punto di vista della direzione. Ma ha scelto questa strada e noi ci siamo dovuti arrendere, con un patrimonio del calcio italiano che va in un campionato contro cui non siamo competitivi".
Marotta: "Milan e Juve possono essere avvantaggiate dall'assenza in Champions"
Marotta prosegue parlando del ruolo delle due grandi rivali nella prossima stagione: "Milan e Juve hanno segnato la storia. Quest'anno però c'è la situazione anacronistica che non partecipano alla Champions, e lo sottolineo non polemicamente. I nostri sforzi sono profusi in competizioni di altissimi livello, quindi normale che tutti devono gestirle. Per la mia esperienza questo può avvantaggiarle nella corsa in Italia. Ma noi siamo consapevoli del nostro ruolo, fatta di professionisti che sanno gestire queste situazioni". Venendo poi a un lato più finanziaro della situazione del nostro panorama: "Il nostro calcio non rappresenta più il potere imprenditoriale italiano. Non è più il calcio del mecenatismo e delle spese folli, bisogna vaere creatività di mercato. Ma non limita che la proprietà possa dispensare possibilità e risorse finanziare per gli investimenti: noi dobbiamo controllare i costi, dunque gli ingaggi dei calciatori e la categoria degli agenti che ha un ruolo sempre più pesante".
Chivu: "Due trofei importanti, ma non vogliamo fermarci qui"
Chivu ha poi risposto alle domande dei giornalisti: "Alla squadra voglio trasmettere motivazione, e aggiungere qualcosa in più. La stagione scorsa è stata importante, con due trofei, ma non vogliamo fermarci qua. Io dovrò trasmettere entusiasmo e motivazione, è la cosa fondamentale in una squadra che vuole essere competitiva su tutti i fronti. Mercato? Abbiamo una rosa competitiva, un'ossatura mantenuta negli anni che ha fatto vedere la qualità vincendo trofei. Il mercato è sempre funzionale alle nostre idee e al futuro di questa squadra, di pari passo con le ambizioni della società. Tutti vogliamo mantenere un livello di competitività molto alto". A Chivu è stato chiesto anche come ha ritrovato gli Azzurri dopo il mancato Mondiale: "Sono sicuro che avrebbero preferito essere in America, ma stanno bene, motivati e riposati. Sono rientrati oggi, abbiamo lavorato a gruppi con i test. Abbiamo pranzato insieme e mi ha fatto piacere rivedere tutti".
"Abbiamo fame di rivincere. In campionato non temiamo nessuno"
Chivu prosegue: "Abbiamo perso giocatori che hanno fatto la storia di questa società, hanno dato il loro contributo a queste stagioni di successo e li voglio riingraziare. Non è poco quello che hanno fatto Abbiamo a disposizione un gurppo di giocatori con mix tra esperienza e gioventù, con qualche integrato dall'U23 e la Primavera. Aspettiamo anche chi ha giocato e sta giocando il Mondiale. Abbiamo a che fare con grandi giocatori, abituati a vincere senza perdere le motivazioni e la discplina mentale che ti permette di trovare l'umiltà giusta nel fare le cose quotidiane. Abbiamo fame di rivincere, tutti sappiamo quanta felicità e gioia c'è quando si alza un trofeo". Sulla sua posizione in panchina: "Non dovevo e non devo dimostrare nulla, se non essere me stesso e aiutare i ragazzi. Questo varrà per il futuro e per ora. Ho una grande responsabilità tutt'ora, ma io riparto sempre da zero, dalle incertezze e dai dubbi. Prima di tutti ci sono i giocatori, poi vengo io. In campionato non temiamo nessuno, solo a noi stessi e a quelle che sono le nostre ambizioni".
Chivu ammette gli errori contro il Bodo e afferma: "In estate mai pensato ai trofei vinti"
"Pavard? È un nostro giocatore. Sappiamo le scelte dell'anno scorso e ora è tornato. Avremo modo di vederlo lavorare e prendere le nostre decisioni". Sul capitolo Champions: "Nella vita non puoi avere tutto. Purtroppo abbiamo sbagliato quelle due partite, ma mi prendo quanto di buono fatto fino a quel momento. Nel playoff mi sono preso le responsabilità delle scelte e ho sbagliato qualcosa, ma la squadra è sempre stata competitiva. A volte riesci ad arrivare il più lontano possibile, altre no. Ma abbiamo l'obbligo di essere competitivi su tutti i fronti, come insegna la storia di questo club". Concludendo, Chivu ha parlato della sua estate e di come si è ricaricato per la nuova stagione: "In questo mese e mezzo non ho mai pensato ai trofei, ma solo a quello che dovremo fare quest'anno. So con chi ho a che fare, so di che pasta sono fatti e vi posso dire che è un gruppo ambizioso".
Dopo il raduno alla Pinetina che ha dato il via al ritiro estivo dei nerazzurri, Christian Chivu e Beppe Marotta in conferenza stampa hanno presentato la prossima stagione dell'Inter. Prima uscita stagionale che ha portato subito una brutta notizia per l'Inter, annunciata dal presidente: "Vorrei dare un'annuncio su Khalaili, non ha superato le visite di idoneità. Ce lo hanno comunicato ora. Non posso addentrarmi nei dettagli per privacy. La non idoneità nasce dal Coni, non dalla parte dello staff medico del club. Questa situazione è di forz amaggiore e dobbiamo solamente attenerci. Dove non c'è l'idoneità, nessun cittadino sul territorio italiano può giocare. Lo comunica con grande rammarico, ci crea dispiacere anche perché in questo momento dobbiamo pensare alle alternative". Il giocatore era arrivato a Milano nei giorni scorsi per effettuare le visite mediche, ma poi sono stati riscontrati dei problemi, a questo punto decisivi, per l'idoneità sportiva.
Inter, la conferenza di Marotta: "Siamo la squadra da battere"
Marotta ha iniziato la conferenza ringraziando tutti: "Per noi è motivo di privilegio essere qua da campioni in carica, dello scudetto e della Coppa Italia. Due vittorie sofferte arrivate grazie alla cultura del lavoro, che è forte in questo club, e al supporto della società, che ringrazio per il lavoro che continuano a garantire. Da oggi ci si ripresenta ai nastri di partenza tutti azzerati. Siamo l'unica italiana che parteciperà a quattro competizioni: scudetto, Champions, Coppa Italia e Supercoppa Italiana". Vista la performance deludente dello scorso anno, l'attenzione sarà rivolta con un occhio di riguardo alla Champions: "Gli obiettivi sono tutti di grande prestigio: dobbiamo performare molto meglio in Champions, l'anno scorso siamo usciti ma fa parte dello sport. Ci si trova ad affrontare delle corazzate, ma noi partecipiamo sapendo di avere difficoltà ma con la forza che ci ha sempre contraddistinto. Nello sport non esiste la legge di chi più spende più vince, ma si può sostituire anche con un modello vincente".
"Rivincere lo scudetto sarebbe un traguardo storico"
L'Inter si presenta ai nastri di partenza dopo la vittoria del campionato nello scorso anno ed è inevitabilmente la favorita: "Per lo scudetto siamo campioni in carica e si apre uno spiraglio: dal 2020 a oggi nessuna italiana ha vinto due scudetti consecutivamente, e questo è un obiettivo. Rivincere lo scudetto sarebbe un traguardo storico. Il nemico è interno a noi, la sindrome della vittoria, che porta a un appagamento, noi dobbiamo essere bravi a non sentirsi appagati, in tutte le componenti della società. Dobbiamo avere l'umiltà e la fame che ci ha aiutato a raggiungere gli obiettivi molto importanti dell'anno scorso". Allo stesso tempo Marotta non vuole caricare Chivu con troppe aspettative: "Raggiungere gli obiettivi è difficile ma non dove essere il modo di caricare di responsabilità l'allenatore. Se altri saranno più bravi di noi lo riconosceremo, ma sono sicuro che questa squadra è in grado di sostenere le aspettative che tutti ci riconoscono, la squadra da battere. Un ruolo che ricopriamo con grande orgoglio: dobbiamo tenere l'asticella alta, arrivare tra le prime quattro è obbligatorio". Poi un passaggio sulla proprietà: "Oaktree è arrivata in un momento di difficoltà, siamo riusciti a uscire dal settlemnent agreement, oggi siamo in una situazione solida grazie a loro: hanno accolto le nostre esigenze ampliando le strutture, altri 100 milioni per Interello. La loro presenza è sempre silente vicino a noi".