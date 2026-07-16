Diouf e Luis Henrique, Chivu ha un piano: cosa proverà il tecnico in ritiro

La pazza idea di Cristian Chivu si è ormai fatta strada nell’ambiente nerazzurro. Lo si era già capito durante la scorsa stagione, per cui non avrebbe avuto senso nascondersi: l’allenatore dell’Inter ha confermato di intravedere in Andy Diouf doti importanti da giocatore di fascia che neanche il francese fino all’arrivo a Milano pensava di possedere. In carriera aveva praticamente sempre giocato da interno di centrocampo, approfittando delle sue doti atletiche e della grande esuberanza per raggiungere l’area avversaria a grandi falcate, squarciando in due le difese avversarie. All’Inter si è scontrato, almeno fino a questo momento, con un’organizzazione di gioco che non permette così tanta libertà in quella zona di campo. Ci sono degli equilibri da preservare affinché la squadra intera non risenta delle iniziative del singolo. Diouf è un cavallo pazzo che Cristian Chivu però crede possa dar tanto all’Inter, proprio per il suo spirito di iniziativa in campo. Ne è convinto e crede di aver trovato la soluzione per dar sfogo al suo impeto senza sacrificare necessariamente la stabilità del suo scacchiere: nei dialoghi individuali che porterà avanti nel corso di questi giorni proverà a convincere ulteriormente il ragazzo della bontà della sua idea.