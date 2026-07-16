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giovedì 16 luglio 2026
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Diouf e Luis Henrique, Chivu ha un piano: cosa proverà il tecnico in ritiro

Il francese sarà trasformato definitivamente in esterno, il brasiliano provato alla Dimarco
Daniele Vitiello
4 min
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La pazza idea di Cristian Chivu si è ormai fatta strada nell’ambiente nerazzurro. Lo si era già capito durante la scorsa stagione, per cui non avrebbe avuto senso nascondersi: l’allenatore dell’Inter ha confermato di intravedere in Andy Diouf doti importanti da giocatore di fascia che neanche il francese fino all’arrivo a Milano pensava di possedere. In carriera aveva praticamente sempre giocato da interno di centrocampo, approfittando delle sue doti atletiche e della grande esuberanza per raggiungere l’area avversaria a grandi falcate, squarciando in due le difese avversarie. All’Inter si è scontrato, almeno fino a questo momento, con un’organizzazione di gioco che non permette così tanta libertà in quella zona di campo. Ci sono degli equilibri da preservare affinché la squadra intera non risenta delle iniziative del singolo. Diouf è un cavallo pazzo che Cristian Chivu però crede possa dar tanto all’Inter, proprio per il suo spirito di iniziativa in campo. Ne è convinto e crede di aver trovato la soluzione per dar sfogo al suo impeto senza sacrificare necessariamente la stabilità del suo scacchiere: nei dialoghi individuali che porterà avanti nel corso di questi giorni proverà a convincere ulteriormente il ragazzo della bontà della sua idea.  

Luis Henrique come vice Dimarco  

Nelle intenzioni del tecnico, e quindi del club nerazzurro, Diouf sarà l’alternativa al titolare che l’Inter conta di reperire nel più breve tempo possibile sul mercato. Libererebbe così definitivamente una casella a centrocampo. Senza, tra l’altro, dover sacrificare per forza Luis Henrique. Con lo spostamento definitivo dell’ex Lens in fascia, infatti, il brasiliano potrebbe anche essere dirottato definitivamente sulla fascia sinistra, da backup di Federico Dimarco, con Carlos Augusto spostato definitivamente nella casella di vice-Bastoni.  
Un’idea meno pazza questo, perché banalmente già praticata in passato: al Marsiglia, sotto la guida di De Zerbi, Luis Henrique aveva già giocato in diverse occasioni sull’altro versante. Il suo futuro rimane subordinato a eventuali offerte di mercato, che sarebbero sicuramente prese in considerazione, ma non per questo vincolato all’evoluzione tattica di Diouf. Dovessero rimanere entrambi all’Inter, si aprirebbe uno scenario inedito: i campioni d’Italia si ritroverebbero infatti a utilizzare le due alternative agli esterni titolari a metà campo a piede invertito. Una novità che aiuterebbe magari Chivu a dare ancora maggiore imprevedibilità alla manovra, come si propone di fare in vista della prossima stagione. 

 

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