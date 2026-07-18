Inter, Frattesi in uscita ma non ci sono offerte: Juve timida e lui vuole rilanciarsi
La preparazione estiva in casa Inter è cominciata anche per Davide Frattesi. Nonostante l’intenzione reciproca di separarsi, il matrimonio tra le parti al momento continua. Il giocatore non ha nascosto al suo entourage ormai da tempo la voglia di trovare altrove stimoli ma soprattutto la continuità che in nerazzurro non ha mai raggiunto, per cui attende che voci e suggestioni si trasformino in interesse concreto e trattativa, cosa che al momento non è avvenuta. Probabile che il discorso si allunghi anche oltre il ritiro tedesco e la tournée americana, per cui al momento è meglio concentrarsi sul campo, per mettere benzina nel motore e intanto fare la propria parte. L’Inter, dal canto suo, non potrà che agevolare discorsi in uscita per l’ex Sassuolo: il centrocampo dei Campioni d’Italia è un reparto oggi in sovraffollamento, anche in virtù del ritorno di Stankovic, che spera fortemente di rimanere e sta lavorando sodo per questo, e Asllani, come il suo amico Frattesi già entrato nell’ottica di dover salutare i colori nerazzurri prima della fine del mercato. Ci sarebbe anche Akinsanmiro, finito invece nel mirino del Monza e a stretto giro comunque destinato a ripartire con un’altra maglia dopo l’esperienza dell’ultimo anno a Pisa.
La situazione
Per Frattesi le offerte al momento scarseggiano. Il Nottingham nei mesi scorsi si è informato sul ragazzo, senza però accomodarsi al tavolo con l’Inter con l’intenzione concreta di acquistare il cartellino del giocatore. Il discorso Juventus è fermo invece alle parole di apprezzamento pronunciate da Giovanni Carnevali qualche giorno fa. La possibilità bianconera potrebbe prendere quota soltanto più avanti, considerando che da quelle parti hanno esigenza di cedere per far spazio in lista e a bilancio prima di poter pensare al mercato in entrata. L’ipotesi non è da scartare del tutto, considerando che anche Spalletti stima molto Frattesi. Al momento però non risultano dialoghi tra le parti. Questo darebbe modo anche ad altre squadre di inserirsi sul giocatore, la cui cessione agevolerebbe senz’altro anche operazioni in entrata per Ausilio e Baccin. Su tutte, nello specifico, quella di Curtis Jones che rimane in alto mare, ma non ancora tramontata. La valutazione di Frattesi, nonostante l’ultima annata al di sotto dei suoi standard, è rimasta per il club nerazzurro intorno ai 25 milioni di euro. Il ragazzo intanto proverà a mettersi in evidenza in allenamento e nelle amichevoli che arriveranno dalla settimana prossi ma: così facendo potrà convincere le pretendenti a scommettere più in fretta sul suo cartellino.