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Dove vedere Karlsruhe-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sull'amichevole dei nerazzurri: la probabile formazione di Chivu
TagsKarlsruheInterAmichevole Karlsruhe-Inter
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Tutte le notizie sulla squadra

È già tempo di scendere di nuovo in campo per l'Inter. Terminato il ritiro di Donaueschingen, affrontato dal club in un clima di grande serenità e disponibilità, i nerazzurri hanno raggiunto già nel pomeriggio di ieri in pullman Karlsruhe, dove questo pomeriggio affronteranno la squadra locale che milita in seconda divisione tedesca. La seconda amichevole estiva, dopo quella contro l'SV Aasen di mercoledì scorso, permetterà a Cristian Chivu di valutare il livello raggiunto dalla squadra nelle due settimane di duro lavoro tra le sedute di Appiano Gentile e quelle sostenute nella Foresta Nera. Il tecnico rumeno avrà a disposizione tutti gli effettivi, tranne Asllani e Massolin che risultano fermi ai box per un risentimento muscolare che mette in serio dubbio anche la partenza per la tournée asiatica. Al termine del match, l'Inter tornerà subito a Milano. La squadra beneficerà di due giorni di riposo, per poi tornare a lavorare mercoledì mattina ad Appiano, prima della partenza per Hong Kong prevista nella tarda serata dello stesso giorno. 

Karlsruhe-Inter, l'orario

L'amichevole tra Karlsruhe e Inter è in programma oggi, domenice 26 luglio, alle 16:30, al BBBank Wildpark di Karlsruhe, in Germania. Dopo questa trasferta l'Inter volerà in Asia per affrontare il Manchester City a Hong Kong sabato 1 agosto alle 13:30 (ore italiane, le 19:30 locali). Il Summer Tour nerazzurro si concluderà con due prestigiose amichevoli in Australia: a Perth l'Inter sfiderà prima il Milan mercoledì 5 agosto alle 13:00 (ore italiane, ore 19 locali) per poi concludere con il match contro la Juventus sabato 8 agosto alle 13 (in Italia, le 19 a Perth). 

Dove vedere Karlsruhe-Inter in diretta tv

Karlsruhe-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Karlsruhe-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go, Now, Inter TV e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Amichevole Karlsruhe-Inter, la probabile formazione di Chivu

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Barella, Dimarco; P. Esposito, Topalovic. Allenatore: Chivu.

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È già tempo di scendere di nuovo in campo per l'Inter. Terminato il ritiro di Donaueschingen, affrontato dal club in un clima di grande serenità e disponibilità, i nerazzurri hanno raggiunto già nel pomeriggio di ieri in pullman Karlsruhe, dove questo pomeriggio affronteranno la squadra locale che milita in seconda divisione tedesca. La seconda amichevole estiva, dopo quella contro l'SV Aasen di mercoledì scorso, permetterà a Cristian Chivu di valutare il livello raggiunto dalla squadra nelle due settimane di duro lavoro tra le sedute di Appiano Gentile e quelle sostenute nella Foresta Nera. Il tecnico rumeno avrà a disposizione tutti gli effettivi, tranne Asllani e Massolin che risultano fermi ai box per un risentimento muscolare che mette in serio dubbio anche la partenza per la tournée asiatica. Al termine del match, l'Inter tornerà subito a Milano. La squadra beneficerà di due giorni di riposo, per poi tornare a lavorare mercoledì mattina ad Appiano, prima della partenza per Hong Kong prevista nella tarda serata dello stesso giorno. 

Karlsruhe-Inter, l'orario

L'amichevole tra Karlsruhe e Inter è in programma oggi, domenice 26 luglio, alle 16:30, al BBBank Wildpark di Karlsruhe, in Germania. Dopo questa trasferta l'Inter volerà in Asia per affrontare il Manchester City a Hong Kong sabato 1 agosto alle 13:30 (ore italiane, le 19:30 locali). Il Summer Tour nerazzurro si concluderà con due prestigiose amichevoli in Australia: a Perth l'Inter sfiderà prima il Milan mercoledì 5 agosto alle 13:00 (ore italiane, ore 19 locali) per poi concludere con il match contro la Juventus sabato 8 agosto alle 13 (in Italia, le 19 a Perth). 

Dove vedere Karlsruhe-Inter in diretta tv

Karlsruhe-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Karlsruhe-Inter, dove vederla in streaming

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