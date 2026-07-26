Dove vedere Karlsruhe-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

È già tempo di scendere di nuovo in campo per l' Inter . Terminato il ritiro di Donaueschingen , affrontato dal club in un clima di grande serenità e disponibilità, i nerazzurri hanno raggiunto già nel pomeriggio di ieri in pullman Karlsruhe , dove questo pomeriggio affronteranno la squadra locale che milita in seconda divisione tedesca. La seconda amichevole estiva, dopo quella contro l'SV Aasen di mercoledì scorso, permetterà a Cristian Chivu di valutare il livello raggiunto dalla squadra nelle due settimane di duro lavoro tra le sedute di Appiano Gentile e quelle sostenute nella Foresta Nera . Il tecnico rumeno avrà a disposizione tutti gli effettivi, tranne Asllani e Massolin che risultano fermi ai box per un risentimento muscolare che mette in serio dubbio anche la partenza per la tournée asiatica . Al termine del match, l'Inter tornerà subito a Milano . La squadra beneficerà di due giorni di riposo, per poi tornare a lavorare mercoledì mattina ad Appiano , prima della partenza per Hong Kong prevista nella tarda serata dello stesso giorno.

L'amichevole tra Karlsruhe e Inter è in programma oggi, domenice 26 luglio, alle 16:30 , al BBBank Wildpark di Karlsruhe, in Germania. Dopo questa trasferta l'Inter volerà in Asia per affrontare il Manchester City a Hong Kong sabato 1 agosto alle 13:30 (ore italiane, le 19:30 locali). Il Summer Tour nerazzurro si concluderà con due prestigiose amichevoli in Australia: a Perth l'Inter sfiderà prima il Milan mercoledì 5 agosto alle 13:00 (ore italiane, ore 19 locali) per poi concludere con il match contro la Juventus sabato 8 agosto alle 13 (in Italia, le 19 a Perth).

Dove vedere Karlsruhe-Inter in diretta tv

Karlsruhe-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Karlsruhe-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go, Now, Inter TV e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.