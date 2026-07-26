Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 26 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Karlsruhe
Karlsruhe
    Inter
    Inter
      0 - 0
      6' 1° tempo
      Amichevoli - 26.07.2026
      BBBank Wildpark

      Arbitro Daniel Schlager
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Karlsruhe
      0 - 0
      6' 1° tempo
      Inter

      Karlsruher-Inter diretta: segui l'amichevole della squadra di Chivu LIVE

      Secondo test della preparazione estiva dei nerazzurri: la sfida chiude la prima parte del ritiro in Germania. Aggiornamenti in tempo reale
      4 min
      TagsKarlsruheInter
      Inter

      Inter

      Tutte le notizie sulla squadra
      Aggiorna

      L'Inter scende in campo per la seconda amichevole della preparazione estiva. Dopo il primo test contro l'SV Aasen, la squadra di Chivu affronta il Karlsruher, club della seconda divisione tedesca. La sfida chiude la prima parte del ritiro dei nerazzurri a Donaueschingen, per poi partire in vista della tournée asiatica. Segui la partita su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

       

       

      16:38

      4' - Occasione per il Karlsruher

      Pericoloso il Karlsruher con il cross dalla destra di Wanitzek, in area c'è Franke che ci arriva di testa, ma Bisseck la manda in angolo. Nulla da corner.

      16:33

      1' - Inizia Karlsruher-Inter

      Inizia l'amichevole tra Karlsruher e Inter: primo possesso palla per i tedeschi.

      16:20

      Mercato Inter: Chivu vuole Romero ma il club...

      Nei discorsi per Spence, il Tottenham ha inserito anche Romero. L'Inter ragiona con prudenza, Chivu freme: i dettagli.

      16:10

      Inter, il piano investimenti di Oaktree

      La ristrutturazione di Appiano e il restyling di Interello: la proprietà dei nerazzurri scende in campo ed è pronta a investire. LE CIFRE.

      16:00

      Karlsruher, la formazione ufficiale

      KARLSRUHER (3-5-2): Bernat; Jung, Kobald, Franke; Pinto Pedrosa, Zor, Wiethaup, Wanitzek, Ofli; Fukuda, Broschinski. All. Senft.

      15:50

      La formazione ufficiale dell'Inter: Idrissou titolare con Esposito

      INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Bovio, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Stankovic, Mkhitaryan, Marello; P. Esposito, Idrissou. Allenatore: Chivu.

      15:45

      Dove vedere l'amichevole dell'Inter in tv e in streaming

      Seconda amichevole del programma estivo dell'Inter in Germania: tutte le info per seguire la partita in tv e in streaming.

      15:35

      La probabile formazione dell'Inter

      Le possibili scelte di Chivu per la seconda amichevole estiva dei nerazzurri: Esposito verso la titolarità.

       

       

      15:30

      Tutto pronto per Karlsruher-Inter

      Tutto pronto al BBBank Wildpark per l'amichevole tra Karlsruher e Inter, seconda amichevole estiva per i nerazzurri: fischio d'inizio in programma alle 16:30.

      BBBank Wildpark - Karlsruhe

       

       

      Celebra il 21esimo scudetto dell'Inter con Guerin Sportivo Extra: "INTERRIBILE", gratis a casa tua! Scopri come
      © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

      Da non perdere

      Karlsruhe Inter

      Unisciti alla Community

      Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

      ACCEDI

      Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

      oppure

      Non hai ancora un account? Registrati

      o entra con DISQUS