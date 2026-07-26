L'Inter scende in campo per la seconda amichevole della preparazione estiva. Dopo il primo test contro l'SV Aasen, la squadra di Chivu affronta il Karlsruher, club della seconda divisione tedesca. La sfida chiude la prima parte del ritiro dei nerazzurri a Donaueschingen, per poi partire in vista della tournée asiatica. Segui la partita su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
16:38
4' - Occasione per il Karlsruher
Pericoloso il Karlsruher con il cross dalla destra di Wanitzek, in area c'è Franke che ci arriva di testa, ma Bisseck la manda in angolo. Nulla da corner.
16:33
1' - Inizia Karlsruher-Inter
Inizia l'amichevole tra Karlsruher e Inter: primo possesso palla per i tedeschi.
16:20
Mercato Inter: Chivu vuole Romero ma il club...
Nei discorsi per Spence, il Tottenham ha inserito anche Romero. L'Inter ragiona con prudenza, Chivu freme: i dettagli.
16:10
Inter, il piano investimenti di Oaktree
La ristrutturazione di Appiano e il restyling di Interello: la proprietà dei nerazzurri scende in campo ed è pronta a investire. LE CIFRE.
16:00
Karlsruher, la formazione ufficiale
KARLSRUHER (3-5-2): Bernat; Jung, Kobald, Franke; Pinto Pedrosa, Zor, Wiethaup, Wanitzek, Ofli; Fukuda, Broschinski. All. Senft.
15:50
La formazione ufficiale dell'Inter: Idrissou titolare con Esposito
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Bovio, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Stankovic, Mkhitaryan, Marello; P. Esposito, Idrissou. Allenatore: Chivu.
15:45
Dove vedere l'amichevole dell'Inter in tv e in streaming
Seconda amichevole del programma estivo dell'Inter in Germania: tutte le info per seguire la partita in tv e in streaming.
15:35
La probabile formazione dell'Inter
Le possibili scelte di Chivu per la seconda amichevole estiva dei nerazzurri: Esposito verso la titolarità.
15:30
Tutto pronto per Karlsruher-Inter
Tutto pronto al BBBank Wildpark per l'amichevole tra Karlsruher e Inter, seconda amichevole estiva per i nerazzurri: fischio d'inizio in programma alle 16:30.
BBBank Wildpark - Karlsruhe