L'Inter accelera sul fronte infrastrutture e mette le basi per il futuro. Il club nerazzurro ha presentato un ambizioso piano di riqualificazione che interesserà i centri sportivi di Appiano Gentile e Interello, con l'obiettivo di offrire a prima squadra, settore giovanile e femminile strutture sempre più all'avanguardia.

Appiano Gentile e Interello: l'Inter è pronta a riqualificare i propri centri sportivi L'intervento più importante riguarda il centro sportivo dedicato ad Angelo Moratti, destinato a cambiare volto nei prossimi anni. L'area verrà ampliata fino a raggiungere circa 90.000 metri quadrati, con un nuovo campo da gioco, una zona specifica per l'allenamento dei portieri e spazi dedicati alla futura squadra Under 23, che entrerà a regime dalla stagione 2027/28. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di due nuovi edifici: uno destinato alla prima squadra, con aree dedicate alla preparazione atletica, al recupero e ai servizi medici, e uno riservato all'Under 23, completo di palestra, tribuna coperta, spazi per staff e calciatori e una hospitality lounge. Previsti anche una nuova area fitness all'aperto, una sala conferenze, ambienti per la produzione multimediale e un ulteriore potenziamento dell'Innovation Hub, il dipartimento che integra analisi dei dati, video e competenze specialistiche per migliorare le prestazioni delle squadre.

Inter L'Inter rinnova i centri sportivi: le foto dei progetti per Appiano Gentile e Interello Il commento di Marotta A spiegare la filosofia del progetto è stato il presidente e CEO Giuseppe Marotta: "Gli investimenti infrastrutturali sono il simbolo dello sguardo rivolto al futuro per un Club come l’Inter che deve sempre puntare all’eccellenza. Anche la proprietà Oaktree ha da subito riconosciuto l’importanza e la necessità di dotare le squadre di centri sportivi all’avanguardia che permettano ai nostri talenti di svilupparsi al meglio e sotto tutti i punti di vista". Il piano di sviluppo coinvolgerà anche Interello, il centro dedicato al vivaio e alla formazione femminile. Dopo l'inaugurazione del nuovo edificio riservato alla prima squadra Women e il rinnovamento degli uffici, il prossimo intervento riguarderà la costruzione di una tribuna coperta, ulteriore tassello di un programma che punta a rendere le strutture nerazzurre un punto di riferimento anche sotto il profilo tecnologico e organizzativo.

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