Manchester City-Inter: segui l'amichevole tra Chivu e Maresca LIVE

Dopo la vittoria sul campo del Karlsruher SC, l'Inter di Chivu torna a giocare per il suo secondo test estivo, il primo del "Summer Tour" tra Asia e Australia. Si alza decisamente il livello, con un'amichevole ad Hong Kong contro il Manchester City di Maresca , una rivincita della finale di Champions League del 2023 vinta dai Citizens per 1-0. Chivu è ansioso di ricevere altre indicazioni dalla sua squadra, mentre intanto il mercato nerazzurro continua a muoversi con l'arrivo di Stones . Calcio d'inizio alle ore 13.30 italiane (19.30 locali): segui il test in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

14:03

31' - Dimarco ci prova

Tentativo dal limite di Dimarco, bloccato senza troppi problemi da Donnarumma. Bene l'Inter in questa fase, con la costruzione di Stankovic e gli inserimenti dalla fascia di DIouf.

13:57

25' - Diouf sfonda ma non trova l'assist

Ottima progressione sulla fascia di Diouf, che sfonda in area ma non trova il passaggio vincente per il raddoppio. Grande lavoro del nerazzurro nella sua nuova posizione, sperimentata da Chivu.

13:52

20' - GOL INTER! Pareggia Pavard!

Flipper in area Citizens, Donnarumma salva due volte ma non può nulla sul tentativo da centro area di Pavard. Partita entusiasmante ora, 1-1.

13:50

18' - City ancora pericoloso

Sembra aver cominciato ad ingranare il Manchester City, con Semenyo che continua a creare caos nella difesa nerazzurra. Martinez blocca il suo tiro ed evita il raddoppio, Inter in difficoltà.

13:46

14' - GOL CITY! Sblocca Mubama!

Fiammata City, che si accende di colpo e sblocca la partita: Semenyo una saetta, sfonda sulla fascia e trova in mezzo Mubama per il facile tap-in. Partita che si sblocca dopo un quarto d'ora di gioco.

13:45

12' - Partita bloccata ora

Squadre che si studiano con pochi sussulti dopo la grande azione iniziale. Ma il pubblico di Hong Kong sta comunque gradendo lo spettacolo offerto, a cui hanno l'occasione unica e rara di assistere.

13:39

7' - Prova a reagire il City

Ora è la squadra di Maresca a tenere il possesso del pallone, cercando di reagire dopo il grandissimo brivido iniziale con il gol sfiorato da Pio.

13:35

3' - Pio Esposito si divora il gol!

Inter subito pericolosa e capace di lanciare Pio Esposito in porta a Donnarumma battuto. Il giovane attaccante nerazzurro, però, non riesce ad arrivare sul pallone, che scivola via. Grande occasione sprecata ma inizio incoraggiante della squadra di Chivu.

13:32

+++ 1' - Si parte! Inizia City-Inter +++

Fischio d'inizio dell'arbitro, l'attesa è finita: inizia Manchester City-Inter.

13:29

Inter e City in campo: ci siamo!

Ora squadre in campo: tra poco si parte! Intanto stadio pieno con quasi 50mila spettatori.

13:26

Show in campo prima della sfida

Musica, balli e coreografie prima dell'ingresso in campo di Manchester City e Inter: grande spettacolo prima di questo test estivo.

13:24

Sfida da ex per Kovacic

Tutto pronto ad Hong Kong dove sta per iniziare la partita, che in campo vedrà un grand ex: si tratta del centrocampista Kovacic, ex nerazzurro prima del passaggio al Real Madrid nel 2015.

13:06

Ironia della sorte: l'ultimo acquisto Inter è un ex City

John Stones non è presente oggi ad Hong Kong, ma per lui sarebbe stata una sfida da ex: si è unito all'Inter dopo essersi svincolato proprio dal Manchester City. Nella conferenza stampa alla vigilia, Chivu ne ha parlato così. LEGGI TUTTO

12:59

Le scelte di Chivu per il test contro il City

Spazio ai giovani già nella formazione iniziale, che poi cambierà tanto nel corso della partita: ecco le scelte di Chivu.

12:52

Meteo e regole: tutto su City-Inter

Si giocherà in un periodo pieno di piogge ad Hong Kong, ma non ci saranno rischi per questa partita dato che si giocherà in uno stadio coperto. Regole ad hoc, inoltre, per questo test: in caso di parità al termine dei 90', la sfida si deciderà ai calci di rigore.

12:46

Manchester City, la formazione ufficiale di Maresca

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Gvardiol, Mfuni; Kovacic, Reijnders; Semenyo, Foden, Savinho; Mubama. All. Maresca.

12:44

Inter, la formazione ufficiale di Chivu

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Iddrissou. All. Chivu.

12:40

City-Inter, i precedenti e quella finale di Champions League

Ad Hong Kong andrà in scena una rivincita della finale di Champions League del 2023, che terminò con il trionfo dei Citizens grazie al gol di Rodri. Il City e l'Inter si sono affrontate l'ultima volta il 18 settembre 2024 in una sfida della fase campionato di Champions League, sfida terminata 0-0 all'Ethiad Stadium.

12:36

Grande attesa ad Hong Kong per un test di lusso

Amichevole di primissimo livello tra due potenze del calcio europeo con il Kai-Tak Stadium, impianto da 50mila posti di Kowloon, che sarà pieno di tifosi: Hong Kong aspetta questo big match.

12:30

Manchester City-Inter, come vederla in tv e streaming

Test di grandissimo livello per i nerazzurri di Chivu, impegnati contro i Citizens di Donnarumma. Ecco tutte le informazioni sull'amichevole e su dove vederla in tv o streaming. LEGGI QUI

Kai-Tak Stadium (Hong Kong)