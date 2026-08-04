Inter, la firma di Pio Esposito: "Non voglio fermarmi"

Ancor prima del nero su bianco, sono le intenzioni a parlare chiaro. Pio Esposito è a un passo dal rinnovo di contratto con l’Inter e direttamente da Perth, in Australia, ha mandato un messaggio inequivocabile a tutto il popolo nerazzurro. «All’Inter sto benissimo, sono tranquillo sul futuro. Del rinnovo se ne sta occupando il mio procuratore con la società senza alcun problema» ha dichiarato il centravanti classe 2005, pronto a mettere la firma sul prolungamento contrattuale fino al 2031. Un anno in più, ma soprattutto un gesto forte da parte del club di Viale Liberazione che vuole blindare uno dei suoi pezzi pregiati con un ingaggio da 3,2 milioni più bonus all’anno. Un pacchetto che tra gettoni individuali e di squadra potrà arrivare fino a 3,5 milioni mentre per l’annuncio ufficiale si attenderà il rientro della truppa dalla tournée estiva in corso.

Spalle larghe per sostenere l'attacco nerazzurro In attesa che tornino gli altri attaccanti, da Lautaro a Thuram fino a Bonny, la punta di Castellammare di Stabia sta sostenendo il peso dell’attacco sulle sue solide spalle in questo primo scorcio di ritiro estivo. In lui l’Inter ha individuato uno dei pilastri del futuro, a maggiori ragione dopo quanto dimostrato al primo colpo nella stagione del debutto, senza denotare insicurezze o timori reverenziali anche sui palcoscenici più esigenti. «Contro Milan e Juve ci metteremo alla prova - ha aggiunto Pio Esposito ai microfoni di Sky - Dobbiamo mettere altri minuti nelle gambe, anche se il derby ha sempre un effetto diverso e poterlo giocare fin da bambino è una cosa bellissima». A fare il tifo per lui c’è ovviamente Cristian Chivu, che l’ha visto crescere ed esplodere fin da bambino. Anche per questo il gigante interista è molto ambizioso in vista della stagione che sta per cominciare: «L’anno scorso sono andato oltre le aspettative perché arrivavo dalla Serie B. L’obiettivo è quello di non fermarsi, di non accontentarsi mai. Quest’anno punto a migliorare non solo in termini di statistiche, ma proprio come calciatore in generale».