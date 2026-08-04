Chivu e il derby d'estate: "Questi trofei non contano niente, mi interessa un'altra cosa"

Il calcio d'agosto non sarà mai particolarmente avvincente, ma a prescindere da tutto Inter-Milan avrà sempre il suo fascino, anche se giocata dall'altra parte del mondo. Le squadre di Chivu e Amorim si sfideranno domani mercoledì 5 agosto alle 13 ora italiana all'Optus Stadium di Perth. L'allenatore dei nerazzurri ha presentato la partita nella conferenza stampa della vigilia: "Io voglio vedere crescita, dal punto di vista fisico e della condizione, non guardo il tipo di partita che dobbiamo affrontare. Vincere un derby? Questa è una domanda per i tifosi, io sono l'allenatore, mi devo preoccupare di trovare la condizione migliore per i miei giocatori in vista del debutto in campionato, quella di domani è un'amichevole e i trofei d'agosto non contano niente" . Per forza di cose Chivu si dovrà concentrare sulla condizione dei suoi giocatori: "Io parlo di principi di gioco, di come approcciare partita e come gestirla, di come trovare modalità per essere competitivi e dominanti, siamo un gruppo di ragazzi che hanno la predisposizione ai sacrifici e a imparare cose nuove, vogliamo essere competitivi e ambiziosi".

Una partita di Serie A all'estero? L'idea rivoluzionaria di Chivu

A Chivu è stato chiesto anche della condizione degli ultimi reduci del Mondiale, con particolare attenzionea Lautaro e Thuram: "Dubito che saranno pronti per la prima di campionato, vediamo quanto tempo servirà per rimetterli in campo, non vogliamo esporci a troppi rischi". Perth era stata anche scelta come sede eventuale per Milan-Como della scorsa stagione, con l'ipotesi di far giocare una partita della Serie A in Australia, poi bocciata. L'idea però sta tornando di moda, e Chivu afferma: "Sarebbe carino, ma non è semplice da organizzare perché implica un viaggio dall'altra parte del mondo per due squadre che poi avrebbero un rientro lungo e altre partite a stretto giro da disputare". Ma si potrebbe organizzare in maniera diversa: "Un'idea potrebbe essere quella di metterla all'inizio della stagione, un po' come fa il Tour de France che disputa le prime tappe in un altro paese, prima di tornare in Francia. Se fosse la prima giornata da giocare all'estero, ci sarebbe la possibilità di arrivare con anticipo, magari una settimana prima, giocare la prima partita e poi tornare a casa e ripartire dalla seconda di campionato".

Le parole di Dimarco

In conferenza stampa ha parlato anche Dimarco: "Il derby ha sempre un sapore diverso, giocarlo è sempre una bella sensazione, sappiamo cosa rappresenta. La cosa più importante è che arriva a meno di venti giorni dall'inizio del campionato: questa partita e quella con la Juventus ci aiuteranno a migliorare la condizione in vista dell'inizio della stagione". Sugli obiettivi della prossima stagione: "Non ci siamo mai nascosti in Italia, partiamo ogni anno consapevoli della nostra forza, ma siamo l'Inter e sappiamo che possiamo lottare per ogni obiettivo. Sappiamo che l'anno scorso siamo usciti troppo presto dalla Champions, contro un avversario che tecnicamente era inferiore, ma che si è dimostrato più forte di noi in campo. L'obiettivo è chiaro: ripetersi in Italia e fare bene in Champions League".