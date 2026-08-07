Romero all’Inter solo dopo l’uscita di Pavard: Atletico Madrid in agguato

A vederlo all’opera sul campo non sembra affatto un giocatore in procinto di partire. Benjamin Pavard sta facendo di tutto per provare a restare all’Inter, come dimostra anche la prestazione offerta contro il Milan nel derby d’Australia. Concentrazione alta, chiusure difensive puntuali e anche lo zampino con il pallone recuperato nell’azione che ha portato al gol di Dimarco. In casa nerazzurra sono ore di riflessione perché il francese già da tempo è stato indicato come uno degli elementi in uscita, con cui accrescere il tesoretto sul mercato e soprattutto fare spazio all’arrivo di Romero. Il transalpino, così come l’argentino, vanta un ingaggio importante e averli entrambi in rosa sarebbe troppo gravoso, oltre al fatto che a livello numerico la difesa sarebbe in sovrabbondanza contando anche gli altri elementi presenti. Le richieste sull’ingaggio di Pavard potrebbero essere soddisfatte in Arabia Saudita, sponda Al-Ittihad come contropartita per Diaby, ma per l’ex Bayern trasferirsi in quel campionato al momento non è una priorità. Vuole ricucire con tutto il gruppo all’Inter e tornare a giocare la Champions dopo l'annata trascorsa al Marsiglia.

Inter-Romero a rischio beffa Dunque rispetto a Frattesi, già desideroso da tempo di cambiare aria in attesa di trovare la destinazione giusta, la situazione personale di Pavard è ben diversa e il diretto interessato lo sta dimostrando sul campo in queste settimane di ritiro. Una situazione che rischia di diventare controproducente sul mercato per l’Inter, considerata la poderosa accelerata dell’Atletico Madrid nella corsa a Romero. A proposito di liberare spazio in rosa e fare cassa, gli spagnoli si sono accordati in uscita con l’Aston Villa per Ruggeri, con la Roma per Molina e stanno per farlo con il River Plate per Thiago Almada. A quel punto - come rimbalzato ieri sui media tra Spagna e Argentina - la strada sarebbe libera per dare l’assalto a Romero, che però ha già accettato l’offerta dell’Inter da 5,5 milioni annui a fronte di 40 milioni (35 più 5 di bonus) da versare al Tottenham per il costo del cartellino. Insomma, il rischio è quello di un beffardo controsorpasso come avvenuto per Palestra con il Chelsea.