Romero all’Inter solo dopo l’uscita di Pavard: Atletico Madrid in agguato
A vederlo all’opera sul campo non sembra affatto un giocatore in procinto di partire. Benjamin Pavard sta facendo di tutto per provare a restare all’Inter, come dimostra anche la prestazione offerta contro il Milan nel derby d’Australia. Concentrazione alta, chiusure difensive puntuali e anche lo zampino con il pallone recuperato nell’azione che ha portato al gol di Dimarco. In casa nerazzurra sono ore di riflessione perché il francese già da tempo è stato indicato come uno degli elementi in uscita, con cui accrescere il tesoretto sul mercato e soprattutto fare spazio all’arrivo di Romero. Il transalpino, così come l’argentino, vanta un ingaggio importante e averli entrambi in rosa sarebbe troppo gravoso, oltre al fatto che a livello numerico la difesa sarebbe in sovrabbondanza contando anche gli altri elementi presenti. Le richieste sull’ingaggio di Pavard potrebbero essere soddisfatte in Arabia Saudita, sponda Al-Ittihad come contropartita per Diaby, ma per l’ex Bayern trasferirsi in quel campionato al momento non è una priorità. Vuole ricucire con tutto il gruppo all’Inter e tornare a giocare la Champions dopo l'annata trascorsa al Marsiglia.
Inter-Romero a rischio beffa
Dunque rispetto a Frattesi, già desideroso da tempo di cambiare aria in attesa di trovare la destinazione giusta, la situazione personale di Pavard è ben diversa e il diretto interessato lo sta dimostrando sul campo in queste settimane di ritiro. Una situazione che rischia di diventare controproducente sul mercato per l’Inter, considerata la poderosa accelerata dell’Atletico Madrid nella corsa a Romero. A proposito di liberare spazio in rosa e fare cassa, gli spagnoli si sono accordati in uscita con l’Aston Villa per Ruggeri, con la Roma per Molina e stanno per farlo con il River Plate per Thiago Almada. A quel punto - come rimbalzato ieri sui media tra Spagna e Argentina - la strada sarebbe libera per dare l’assalto a Romero, che però ha già accettato l’offerta dell’Inter da 5,5 milioni annui a fronte di 40 milioni (35 più 5 di bonus) da versare al Tottenham per il costo del cartellino. Insomma, il rischio è quello di un beffardo controsorpasso come avvenuto per Palestra con il Chelsea.
Inter, tempo prezioso
Se per l’esterno destro invece si rimane sottotraccia e Diaby è realizzabile solo con l’inserimento di una contropartita, a centrocampo l’obiettivo è sempre il solito fin dall’inizio del mercato. L’inglese Curtis-Jones del Liverpool è il profilo preferito da Chivu, anche in termini di caratteristiche che al momento mancano in rosa, ma l’Inter non vuole svenarsi per inseguire i 40 milioni chiesti dai Reds. Il passare dei giorni gioca a favore dei nerazzurri, visto che l’inglese andrà a scadenza a giugno 2027 e quindi il prezzo è destinato ad abbassarsi prima che il calciatore si svincoli.
In più al club di Viale Liberazione serve ancora qualche giorno per gli esuberi in mezzo al campo, dovendo piazzare Frattesi, Asllani e Massolin. Per l'ex Sassuolo a giorni dovrebbe andare in scena un incontro fondamentale tra i dirigenti e l'agente Riso, che sta seguendo anche la trattativa per il rinnovo di Carlos Augusto. Da segnalare, infine, che dopo il passaggio di Akinsanmiro al Monza potrebbe concretizzarsi anche quello dell'esterno offensivo Zouin (impiegato tra Primavera e Under 23) al Parma dopo il sorpasso dei ducali sull'Ascoli.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS