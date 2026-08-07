Pio Esposito e Bonny la coppia dei campioni: due test per migliorare l’intesa
Tre anni fa, tanto per cambiare, ci aveva pensato capitan Lautaro, piazzando subito una doppietta decisiva contro il Monza all’esordio in campionato. Quest’anno il calendario dell’Inter riproporrà lo stesso menu inaugurale a San Siro, ma almeno dall’inizio il Toro non ci sarà e nemmeno Thuram visto che entrambi devono ancora iniziare la preparazione dopo il Mondiale. Dal primo minuto quindi toccherà alla quasi inedita coppia Pio Esposito-Bonny, attesa al varco in attesa che carburino i titolarissimi.
Esposito deve smaltire i carichi. Bonny ancora imballato
Il derby australiano contro il Milan ha confermato quanto lavoro ci sia ancora da fare, con l’azzurro alla prese con i duri carichi di lavoro da smaltire sul piano fisico e il francese ancora imballato dopo essere rimasto in corsa al Mondiale sino a fine giugno con la Costa d’Avorio. Al debutto mancano ancora due settimane, quanto mai preziose per entrambe le punte per affinare la conoscenza reciproca sul campo nonostante la giovane età e un totale di 43 anni messi assieme in due.
Due amichevoli per migliorare l'intesa
Tra l’altro l’amichevole di Perth contro il Milan ha visto l’avvicendamento tra i due nella ripresa e quindi prima dell’esordio in Serie A rimangono solo un altro paio di occasioni per alzare i ritmi offensivi. Quella di domani contro la Juve e poi quella di Ferragosto a Bari contro il Real Betis, in attesa di accogliere alla Pinetina Lautaro e Thuram che però (come accennato anche da Chivu) al massimo contro il Monza potrebbero ritagliarsi solo uno spezzone di gara senza correre rischi. Chiaramente l’Inter ha tanti centrocampisti di qualità in grado di sbloccare le partite, ma Chivu si aspetta uno step di crescita in più da Pio Esposito e Bonny in un momento in cui le scelte in attacco sono limitate rispetto al solito.
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