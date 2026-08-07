Pio Esposito e Bonny la coppia dei campioni: due test per migliorare l’intesa

Tre anni fa, tanto per cambiare, ci aveva pensato capitan Lautaro, piazzando subito una doppietta decisiva contro il Monza all’esordio in campionato. Quest’anno il calendario dell’Inter riproporrà lo stesso menu inaugurale a San Siro, ma almeno dall’inizio il Toro non ci sarà e nemmeno Thuram visto che entrambi devono ancora iniziare la preparazione dopo il Mondiale. Dal primo minuto quindi toccherà alla quasi inedita coppia Pio Esposito-Bonny, attesa al varco in attesa che carburino i titolarissimi.

Esposito deve smaltire i carichi. Bonny ancora imballato Il derby australiano contro il Milan ha confermato quanto lavoro ci sia ancora da fare, con l’azzurro alla prese con i duri carichi di lavoro da smaltire sul piano fisico e il francese ancora imballato dopo essere rimasto in corsa al Mondiale sino a fine giugno con la Costa d’Avorio. Al debutto mancano ancora due settimane, quanto mai preziose per entrambe le punte per affinare la conoscenza reciproca sul campo nonostante la giovane età e un totale di 43 anni messi assieme in due.