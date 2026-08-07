Palestra spiega: "Inter? Ecco perché ho scelto di venire al Chelsea"

Palestra si sta integrando negli schemi del Chelsea impressionando nelle prime uscite Xabi Alonso. L'esterno, come è noto, ha rifiutato l'offerta dell'Inter per giocare con la maglia del club londinese, che tra l'altro gli offriva un contratto più ricco. Alla vigilia dell'amichevole tra Chelsea e Milan, l'esterno ha parlato della sua decisione di lasciare l'Italia: "Arrivare al Chelsea, in Inghilterra, è stata una decisione molto importante per me. Perché ho fatto questa scelta? Ho sempre sognato di giocare in Premier League, penso che sia il campionato più competitivo al mondo e il Chelsea una delle squadre più forti in circolazione. Non è stato difficile scegliere e non vedo l'ora di scendere in campo".