Chivu elogia la Juve: "È allenata bene...". Poi parla delle gerarchie in porta

"Si deve sempre pensare che possiamo fare meglio, ma dopo il lavoro di queste settimane sono contento del modo in cui si è chiusa questa tournée lontano dall'Europa, senza infortuni e con una buona prestazione". E' questo il bilancio di Cristian Chivu al termine della vittoria ottenuta contro la Juventus nell'ultima amichevole estiva prima del rientro in Italia. "Manca qualcosa a livello di gambe, ci serve qualche settimana in più e qualche allenamento in più per trovare brillantezza fisica. Il secondo tempo, ad esempio, mi è piaciuto poco: abbiamo concesso campo e palleggio, dovevamo trovare più soluzioni. Nel loro miglior momento abbiamo trovato il secondo gol, ma possiamo e dobbiamo far meglio - ha aggiunto - Lautaro, Thuram e Stones disponibili per il Monza? Avremo tempo, in questi dieci giorni, per vederli a lavoro e capire quale sarà il loro livello di condizione a ridosso dell'esordio in campionato, poi faremo le nostre scelte".