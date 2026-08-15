Dove vedere Inter-Real Betis in tv? Dazn o Sky, orario
Ultimo impegno estivo per l'Inter prima dell'inizio del campionato. Dopo il pareggio nel derby in Australia contro il Milan e la vittoria contro la Juventus, i nerazzurri scenderanno in campo al San Nicola di Bari contro il Real Betis. La stagioen dell'Inter inizierà ufficialmente il prossima 22 agosto con la prima partita di campionato a San Siro contro il Monza, da campioni in carica.
Inter-Real Betis, l'orario
L'amichevole tra Inter e Real Betis andrà in scena oggi, sabato 15 agosto, alle ore 19:30 allo Stadio San Nicola di Bari.
Dove vedere Inter-Real Betis in diretta tv
Inter-Real Betis sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e su Sky Sport, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Sarà possibile seguire la partita in diretta anche in chiaro su TV8, su FAST Inter 24/7 e su Inter TV.
Inter-Real Betis, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Now e Sky Go. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. La sfida amichevole tra Inter e Real Betis sarà trasmessa anche in modalità pay per view sulla piattaforma OneFootball.
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