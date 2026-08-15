L'Inter batte il Betis, Stones entra e segna: debutto da sogno per il difensore
I nerazzurri si portano a casa l'ultima amichevole estiva: minuti anche per Lautaro Martinez
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Un debutto da sogno per John Stones. Il difensore inglese, arrivato a parametro zero dal Manchester City e pezzo pregiato del mercato nerazzurro, entra al 70' e decide l'amichevole contro il Real Betis dodici minuti dopo, insaccando una sponda di Pavard. L'Inter, cresciuta con l'andare dei minuti dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, sfiora anche il raddoppio sul finale di gara con un bel sinistro di Dimarco. La squadra di Chivu si presenta così imbattuta alla prima di campionato contro il Monza, rinforzata dall'acquisto di Djed Spence e con un Lautaro in più nel motore: il capitano nerazzurro, rientrato dalle fatiche del Mondiale, gioca circa 20' e sarà quindi a disposizione per l'esordio in campionato.
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