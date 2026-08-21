"Si riparte da zero, consapevoli che siamo la squadra da battere, nessuno ci regalerà nulla, cercheremo di essere competitivi e portare a buon fine le nostre ambizioni". Così Christian Chivu , tecnico dell' Inter campione d'Italia, alla vigilai del debutto in campionato contro il Monza. "Parlate di numeri, sorprese, io parlo di standard. La squadra ha dimostrato di poter essere a questo livello e di poter aggiungere qualcosina di più. Con i margini di miglioramento che ha, con lo spirito e con questo gruppo credo che si possa fare ancora un gran lavoro. Il nostro dovere è migliorare. E' una rosa che vuole essere competitiva anche nel futuro", ha aggiunto.

Chivu: "Trofei? Guardiamo al presente"

"Io non parlo di destinazioni, di trofei. Parlo di quello che siamo oggi, dobbiamo imparare a guardare al presente. Dobbiamo pensare passo dopo passo alle prossime partite. Quello che conta è il Monza, una volta finita penseremo alla prossima. Strada facendo determineremo dove potremo arrivare. Vogliamo mantenere gli standard degli ultimi anni", ha poi proseguito il tecnico dell'Inter. "Io sono lo stesso tra mille dubbi e incertezze, tanta consapevolezza nel condurre questa squadra. Mi sento sempre quello responsabile di aver preso in prestito una squadra a fare meglio. Non ho bisogno di consenso. So quanto ci tengo ad aiutare i miei ragazzi. So che ho tanto da migliorare a livello professionale. Non ho paura a mettere la faccia e dire che sono perfetto. Non vorrei mai essere perfetto. Essere una persona che ha tanta premura per questa squadra, per la responsabilità che ho nei confronti di tutti quelli che amano questa squadra".