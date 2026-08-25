Spence e Jones mettono nel mirino l’esordio con l’Inter: quando Chivu potrà averli titolari

Il popolo interista è smanioso di vederli in campo. Dopo aver accompagnato con passione e coinvolgimento il debutto a tinte nerazzurre di John Stones, al Meazza è partito il conto alla rovescia anche per vedere in campo anche Djed Spence e Curtis Jones. Nella faretra di Cristian Chivu, infatti, contro il Monza mancavano due frecce che il tecnico rumeno spera di avere presto a disposizione. Domenica hanno lavorato sul campo ad Appiano Gentile, dove - dopo un giorno di riposo - torneranno oggi a ora di pranzo, per poi allenarsi nel pomeriggio. Nel mirino di entrambi c’è la gara col Napoli, in programma a San Siro tra due turni.

La condizione e gli obiettivi di Jones

Jones deve soltanto rifinire la sua condizione, per cui magari già a Cagliari potrà trovare minuti, mentre Spence - che ha giocato il Mondiale - è ancora fisiologicamente un po’ indietro. Tutti e due però sperano di arrivare al primo scontro diretto stagionale con una forma che gli permetta non soltanto di esordire con la maglia dell’Inter, ma anche di lasciare il segno. Sarebbe il modo migliore per cominciare già a ripagare le aspettative sul loro conto, generate da uno sforzo economico comunque importante e da un lungo inseguimento di mercato alla ricerca della quadra definitiva sulle cifre e del sì dei loro rispettivi club.