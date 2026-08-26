Calhanoglu, il primo gol del campionato e l’ultimo giro in nerazzurro

Fare leva sulle solide certezze per sentirsi ancora più forti. L’Inter è ripartita con il piede schiacciato sull'acceleratore e il primo a prendersi la scena è stato il faro turco, Hakan Calhanoglu, che oltre a far subito centro ha dimostrato come la squadra ruoti ancora attorno alla sua illuminata regia. Contro il Monza primo gol della serie A 2026/27 e prima rete della nuova Inter per far capire fin da subito che nonostante il contratto in scadenza, c'è tutta l'intenzione di chiudere sugli scudi. E possibilmente dare la caccia a quanti più trofei possibili, dopo averne alzati al cielo già 8 con la maglia interista. Al momento non si sta parlando di un possibile rinnovo, ma l'esordio del regista turco ha dimostrato che la questione non sta incidendo sul suo impiego. Anzi, questa estate è stata ben diversa da quella passata dove al Mondiale per club sembrava essersi rotto qualcosa e poi le molteplici voci di mercato l'avevano tenuto a lungo sulla lista dei possibili partenti.

Per Chivu Calhanoglu è centrale nel progetto tattico Ben diverso il discorso di questa estate, dopo che l'eliminazione precoce della Turchia al Mondiale l'ha restituito in tempo per svolgere la necessaria preparazione già da fine luglio. In campo i risultati si sono visti, oltre al fatto che Chivu lo reputa sempre centrale nel suo progetto tattico e fino in fondo vuole sfruttare le sue caratteristiche per dare i giusti tempi alla squadra. Di Calhanoglu inoltre non vanno dimenticate le abilità da rigorista spietato, che negli anni per l’Inter si sono rivelate una sentenza certa quando c'era da prendersi la responsabilità dagli undici metri.