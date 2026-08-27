L’attacco dell’Inter è scintillante: la media gol supera i 100 a stagione da 7 anni

Una macchina da gol. Da ben 7 stagioni, infatti, l’Inter mette insieme un bottino di reti in tripla cifra. L’ultima volta in cui non c’è riuscita risale all’annata 2018/19, la seconda con Spalletti in panchina. Ma quella era una squadra completamente diversa, che aveva appena riassaggiato la Champions e che era ancora lontanissima dal tornare a vincere, anche se proprio allora era cominciata la semina che ha poi dato i suoi ricchi e abbondanti frutti. Non a caso, l’unico reduce ancora presente nell’Inter di oggi è Lautaro. Ma all’epoca era appena arrivato in Italia con l’etichetta di giovane promessa. E quella prima stagione gli servì per assaggiare e capire il calcio europeo. Già in quella successiva, però, con Conte alla guida, ecco la maglia da titolare e l’esplosione. E assieme al Toro si è scatenato anche l’attacco nerazzurro.