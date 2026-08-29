L'Inter ha arricchito la rosa: alternative di livello che alzano la qualità

Doppio assalto: all’Italia e all’Europa. Dopo aver debuttato agevolmente in campionato (4-1 al Monza), l’altro giorno l’Inter ha scoperto i suoi avversari di Champions. E c’è da dire che il computer è stato benevolo. Un motivo in più, insomma, per alzare l’asticella anche fuori dai nostri confini. L’obiettivo è l’accesso diretto agli ottavi, evitando i play-off che, oltre ad aggiungere due gare in più ad un calendario già intasato, possono nascondere insidie sgradevoli: come si è rivelato lo scorso il Bodo/Glimt. A rafforzare i propositi nerazzurri, però, c’è anche la consapevolezza di avere una squadra ancora più all’altezza per affrontare il doppio fronte con ambizioni importanti. Il mercato, infatti, come ha sottolineato anche Chivu, ha arricchito la rosa, ha portato nuovi potenziali titolari e alternative di livello. Insomma, l’Inter non solo ha un “vice” per ogni ruolo, come accadeva anche negli anni scorsi, ma la distanza tra prime e seconde scelte si è assottigliata come mai prima, per qualità, freschezza e pure esperienza.