Chivu: "Siamo andati un po' nel panico, ma abbiamo retto. Sul Napoli..."

Due vittorie su due per l' Inter . Dopo quella contro il Monza , è arrivata anche la prima gioia in trasferta contro il Cagliari . A decidere il match è un gol dalla distanza del solito Calhanoglu . I nerazzurri dominano ma non riescono a chiudere la partita, andando a soffrire nei minuti finali. Di questo e molto altro ha parlato Cristian Chivu nel post partita.

"Sono le classiche partite dove se non le chiudi puoi andare in difficoltà - ha commentato l'alleantore rumeno ai microfoni di Sky Sport - Ci siamo messi da soli nel panico, ma abbiamo retto . Abbiamo creato tante occasioni, abbiamo sofferto fino in fondo. Per la condizione che dobbiamo ancora trovare, soprattutto con quelli che sono tornati dal Mondiale, siamo felici di andare via da Cagliari con i 3 punti. Ho più opzioni, ma bisogna adattarsi alla squadra in determinati momenti. Mi sarebbe piaciuto vedere più palleggio negli ultimi minuti".

Chivu, il commento dei nuovi arrivati e il mercato

Il tecnico ha poi continuato:"I nuovi arrivati? Presto per giudicarli, ma Stones e Jones hanno esperienza. La pressione per loro è pane e burro. Come atteggiamento nulla da rimproverare a entrambi, ci mettono l'anima, grande spirito ed entusiasmo. Mercato? Abbiamo perso cinque giocatori e andavano rimpiazzati. Avevamo bisogno di un difensore centrale, di un quinto a destra perché abbiamo perso Palestra e Khalaili, ma Diouf ha dato garanzie e abbiamo optato per la ricerca di un profilo più difensivo che può giocare su entrambe le fasce. Jones lo seguivamo da tempo. Sta a me scegliere il meglio e provare ad accontentare tutti. Ora serve dare minutaggio a chi rientra dal Mondiale e trovare ogni lunedì il sorriso sui volti dei giocatori e non sarà semplice".

Chivu: "Mourinho in Champions? Prima c'è il Napoli"

Infine, sulle avversarie in Champions League: "Cosa ho pensato quando ho visto il sorteggio che ci ha messo di fronte a Mourinho e al Real Madrid? Ho pensato che prima ci toccherà andare a Napoli. Vogliamo essere competitivi e fare i punti che ci servono per evitare i playoff".

Chivu: "Bisogna essere più cinici. A tratti ci siamo specchiati"

Queste invece le parole di Chivu ai microfoni di Dazn: "Bisogna essere più cinici e concreti. Ci siamo specchiati, a tratti. Ci siamo disuniti, abbiamo perso un po' di distanze. Serve più personalità nella gestione della palla, quando lo abbiamo fatto siamo arrivati con costanza nell'area di rigore del Cagliari. Nel finale abbiamo aggiunto un altro difensore e messo Pavard a fare il quinto a destra. Ho agito di conseguenza, per non danneggiare la squadra. Rispetto all'anno scorso abbiamo già tre punti in più. Napoli? Siamo pronti ad affrontare una grande squadra, che due anni fa ha vinto il campionato e l'anno scorso è arrivata seconda. Sappiamo quanto le squadre, entrambe, ci tengono a vincere, ma ci vogliono ancora un po' di giorni. Godiamoci la vittoria sul Cagliari. Col Napoli, si vedrà".