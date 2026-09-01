Inter a cinque punte? Meglio l’equilibrio, lo dicono i numeri

Ben 4 reti contro il Monza, con 13 conclusioni complessive. Appena un gol contro il Cagliari, nonostante 31 tiri. Ancora più sbilanciata la differenza degli XG: solo 1,05 con i brianzoli, addirittura 3,67 con i sardi. Certe giornate, o serate, capitano: ci sono quelle in cui segni senza costruire un’enormità di occasioni limpide e ci sono pure quelle in cui sprechi a ripetizione gol all’apparenza già fatti. Al di là di tutto, però, c’è una certezza: il volume di fuoco dell’Inter è straordinario. E non è solo una questione di attacco, ma di tutti i reparti. Prova ne sia che, tra le punte, ha segnato soltanto Esposito e Lautaro è ancora a secco, mentre è il centrocampo ad aver prodotto di più, con 3 centri (Calhanoglu 2 e Zielinski), senza poi dimenticare il timbro della difesa, con Bisseck. A proposito di Pio: nel pomeriggio il suo agente sarà in sede per formalizzare il rinnovo del contratto fino al 2031.

Inter Inter, l’attacco va in tripla cifra dal biennio Conte: tutti i numeri stagione per stagione Guarda la gallery Inter, per Chivu conta l’equilibrio dello spogliatoio Manca qualcosa? All’Inter se lo sono chiesti. E, a lungo, hanno pure accarezzato l’idea di aggiungere proprio qualcosa. Un profilo che in rosa non c’è, vale a dire una sorta di creativo, con fantasia e imprevedibilità nelle sue corde, oltre all’uno contro uno. Capita che se ne senta la mancanza in certe partite, quelle che si incagliano, perché l’avversario fa muro davanti all'area. Già, ma poi qualcun altro sarebbe stato sacrificato. Allargare una rosa che ha già 4 punte, 7 centrocampisti e 4 esterni, infatti, avrebbe comportato una riduzione di spazi per almeno un paio di elementi.