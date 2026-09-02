L'Inter chiude con Ausilio dopo 28 anni

Il dirigente aveva già comunicato la volontà di non rinnovare e la società non ha fatto nulla per trattenerlo, avendogli peraltro proposto un solo anno (come a dire finisce qui)
Ivan Zazzaroni
Ivan Zazzaroni

1 min

Pubblicato il 02.09.2026, 11:38 (Aggiornato il 02.09.2026, 11:46)

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Piero Ausilio lascia l'Inter dopo 28 anni. Aveva già comunicato la volontà di non rinnovare e la società non ha fatto nulla per trattenerlo, avendogli peraltro proposto un solo anno (come a dire finisce qui). L'anticipazione di @nicoschira è centrata. Non escludo che il rapporto possa chiudersi prima di gennaio. In scadenza di contratto Piero ha comunque completato un mercato apprezzato da tutti, il suo dodicesimo in prima persona. Considero Ausilio uno dei due migliori ds del calcio italiano, l'altro è Paratici, e credo che il cambiamento possa giovargli. Nuovi obiettivi, nuovi interlocutori, nuovo linguaggio. L'Inter perde tanto

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