Inter, arriva il comunicato ufficiale: Dario Baccin nuovo direttore sportivo, Piero Ausilio lascia il club

Dopo quasi tre decenni si chiude il lungo rapporto tra Piero Ausilio e l'Inter. Il direttore sportivo nerazzurro ha lasciato la società al termine del suo contratto. Una separazione maturata di comune accordo, con Ausilio che aveva già manifestato la volontà di non proseguire il rapporto e ora è pronto a guardare verso una nuova sfida professionale. L'Inter ha ufficializzato la decisione attraverso una nota: "FC Internazionale Milano e Piero Ausilio comunicano di aver deciso di comune accordo di separare le loro strade da oggi".

Inter, Ausilio saluta: al suo posto Baccin Nel corso della sua esperienza nerazzurra, Ausilio ha ricoperto diversi incarichi, dal ruolo di Segretario a quello di responsabile organizzativo, fino alla direzione del settore giovanile. Nel dicembre 2010 è entrato nell'area della Prima Squadra, diventando poi nel febbraio 2014 Direttore Sportivo e Responsabile dell'Area Tecnica. Un percorso impreziosito dalla conquista di nove trofei: tre Scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane, oltre alla partecipazione a tre finali europee, due di Champions League e una di Europa League. "Desidero ringraziare Piero a nome di tutto il Club, della Proprietà e di ogni singolo dipendente della grande famiglia nerazzurra. Mi uniscono a lui momenti di gioia, di vittorie, di lavoro intenso e di tanta passione", ha dichiarato il Presidente e CEO Giuseppe Marotta. A raccogliere l'eredità di Ausilio sarà Dario Baccin, da anni figura centrale dell'area tecnica e fino a oggi vicedirettore sportivo. Il club ha comunicato che "Dario Baccin, che opera a stretto contatto con la Prima Squadra e con l'Area Tecnica, ricoprirà da oggi il ruolo di Chief Sport Officer". "Dario conosce bene il Club ed è oggi pronto ad assumere questo nuovo ruolo che la Proprietà ed io abbiamo pensato per lui. Si tratta di una scelta innovativa, pur nel segno di una continuità gestionale", ha spiegato Marotta, aggiungendo: "Dario da molti anni è parte fondamentale dell'area tecnica ed è il manager che ha lavorato alla creazione dell'Under 23 in stretto collegamento con la Prima Squadra in un'ottica di sviluppo progressivo e sostenibile del Club".