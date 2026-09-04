Inter in buona salute: le scelte di Chivu per uscire lanciati

MILANO - Napoli e Real Madrid nello spazio di soli 4 giorni. Per di più all’alba della stagione. L’ Inter , insomma, si trova subito davanti ad una curva pericolosa. E vale lo stesso discorso per i partenopei, attesi dall’ Arsenal in Champions. Il rischio è quello di sbandare, non ancora di uscire di strada, visto che tempo e modo per rimediare ce n’è eccome. Uscire lanciati da uno snodo del genere , però, garantirebbe un “boost” di energia ed entusiasmo utile per dare un'accelerata sul doppio percorso. Fondamentale, dunque, regolare la “vettura” al meglio per ridurre al minimo i rischi. Significa che saranno fondamentali le scelte. E Chivu ne dovrà prendere diverse, anche perché sono diverse pure le variabili.

L'Inter e i reduci dal Mondiale da gestire

Intendiamoci, l’Inter è una squadra in salute. L’unico indisponibile è Spence, ma solo perché sta svolgendo in questi giorni la sua preparazione: l'obiettivo per lui è l'Udinese, il 14 settembre. Tuttavia, c’è un gruppo di giocatori, in particolare i reduci dal Mondiale, che va gestito. Hanno bisogno di mettere benzina nelle loro gambe, ma allo stesso non possono nemmeno essere spinti al massimo. L’inizio di una stagione è delicato per tutti e forzare la mano potrebbe essere controproducente. Ciò significa che tra la sfida di San Siro e quella del Santiago Bernabeu ci potranno essere alcuni cambi tra gli undici che sbucheranno dai tunnel degli spogliatoi. Dipenderà, come già sottolineato, dalla condizione fisica, ma anche dalle caratteristiche degli avversari.