Sneijder e il paragone spietato con l'Inter del 2010: "Nessuno dei calciatori di oggi potrebbe giocare in quella squadra"

Il ricordo del Triplete è sempre lì, indelebile e inscalfibile. Wesley Sneijder è rimasto interista dentro e non fa nulla per nasconderlo. L'ex fenomeno olandese di quell'Inter di Mourinho che ha scritto la storia ha parlato del presente nerazzurro durante un evento Betsson. Tanti i temi affrontati, a cominciare dall'allenatore attuale, quel Chivu che Sneijder conosce fin troppo bene: "Sapevo che sarebbe diventato allenatore. A 20 anni era già capitano nel nostro Ajax. Se era divertente? No, perché parlava sempre di calcio o con la moglie. Lui vive di calcio anche se mi ha insegnato qualche battuta in romanaccio. Ho capito subito che sarebbe stato un grande allenatore. Me lo aveva detto che avrebbe voluto allenare quando finiva. Ma non è facile perché essere un giocatore bravo non non vuol dire che sarai anche un allenatore bravo. Lui è arrivato un momento molto difficile, dopo la squadra che ha perso finale di Champions…È stato bravissimo".