Lautaro Martinez e la sfida del destino col Napoli: quel precedente in Supercoppa fa sperare l’Inter

MILANO - È arrivato il momento di fare sul serio. L’Inter di Cristian Chivu si ritrova davanti il primo grande ostacolo della stagione, contro una combo che, guardando al recente passato, porta solo brutti ricordi: i Campioni d’Italia hanno perso entrambe le sfide dello scorso anno con Allegri , in quel momento sulla panchina del Milan, e in generale non battono il Napoli da cinque gare di fila. I novanta minuti di oggi mettono dunque in palio la possibilità di un doppio esorcismo, per inoltrare un segnale anche alle altre antagoniste della lotta al vertice in Serie A e avvertire José Mourinho, in attesa di ritrovarlo tra tre giorni nell’esordio stagionale in Champions in quella Madrid che evoca ricordi particolarmente suggestivi per tutto il popolo nerazzurro.

Lautaro-Esposito, il nuovo tandem Inter

Per scacciare definitivamente via certi fantasmi, Cristian Chivu si affiderà ancora una volta a capitan Lautaro, pronto a far coppia con Pio Esposito. L’allenatore nerazzurro ha giustamente ricordato che certi inciampi nella scorsa stagione non hanno impedito di mettere le mani su due trofei, ma in cuor suo cova senz’altro il desiderio di togliersi una bella soddisfazione per legittimare ulteriormente lo status di squadra da battere. Perché ad Appiano Gentile certe responsabilità trovano le porte spalancate e gente pronta ad accoglierle: Lautaro e compagni sono abituati a vivere con la pressione di chi ha sempre tutto da perdere.