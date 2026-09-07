Inter, Chivu scherza in allenamento: "Come Lobotka, non è mano"

Al 48' del secondo tempo, quando il presunto tocco di mano di Lobotka ha scatenato le proteste dell'Inter e di San Siro, la sfida contro il Napoli era ancora sullo 0-0. Due minuti più tardi Politano ha sbloccato la partita mandando la squadra di Allegri avanti: in un attimo, dal possibile rigore, i nerazzurri si sono ritrovati sotto. Poi sappiamo come è andata, la straordinaria rimonta interista ha permesso a Chivu di vincere il big match. A distanza di giorni dalla serata emozionante vissuta a San Siro, proprio il tecnico ex Parma è tornato su quell'episodio in modo ironico.