Inter, Chivu scherza in allenamento: "Come Lobotka, non è mano"
Al 48' del secondo tempo, quando il presunto tocco di mano di Lobotka ha scatenato le proteste dell'Inter e di San Siro, la sfida contro il Napoli era ancora sullo 0-0. Due minuti più tardi Politano ha sbloccato la partita mandando la squadra di Allegri avanti: in un attimo, dal possibile rigore, i nerazzurri si sono ritrovati sotto. Poi sappiamo come è andata, la straordinaria rimonta interista ha permesso a Chivu di vincere il big match. A distanza di giorni dalla serata emozionante vissuta a San Siro, proprio il tecnico ex Parma è tornato su quell'episodio in modo ironico.
Chivu ironizza sul tocco di mano di Lobotka
Durante l'allenamento dell'Inter c'è un tocco di mano durante il torello. Chivu interviene subito: "Niente è mano, come Lobotka, non è mano". La stoccata del tecnico suscita qualche risata sul campo tra i giocatori, poi si riprende normalmente la seduta di lavoro. È facile capire come quell'episodio non sia ancora svanito dai pensieri dell'Inter, che però è riuscita ad andare oltre e a vincere comunque la partita. Nonostante questo, Chivu l'ha ricordato, anche se ironizzandoci su.
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