Carlos Augusto è l’oro dell’Inter: il rinnovo del contratto si avvicina

Non sono mancate affatto le note liete per Chivu nei 90’ di Madrid. Il riferimento è senz’altro all’approccio della squadra e alla reazione dopo il doppio sbandamento, ma anche a diversi casi specifici. Uno di questi è Carlos Augusto , gettato nella mischia dal primo minuto al posto dell’indisponibile Dimarco. Il brasiliano ha risposto nell’unico modo che conosce, mettendosi a disposizione per soddisfare ogni richiesta tattica. Non è facile per uno come lui, desideroso legittimamente di giocare il più possibile, cambiare registro e adeguarsi all’occorrenza in base alla collocazione, ma è proprio la sua duttilità il valore aggiunto a cui Chivu non ha intenzione di rinunciare.

Carlos Augusto, prestazioni positive e rinnovo in vista con l'Inter

ATTESA. Tra sabato scorso con il Napoli a gara in corso e martedì al Bernabeu Carlos Augusto ha confermato la sua affidabilità sia da terzo di difesa che da quinto di centrocampo: contro gli azzurri ha sfornato l’assist per l’incornata di Dimarco, mentre a Madrid ha bruciato l’ex compagno di squadra Dumfries sullo scarico di Lautaro e segnato. L’ex Monza ha così bussato due volte all’ufficio del ds Baccin, la cui porta per lui e il suo entourage non era affatto chiusa. Anzi, dalla prospettiva dell’Inter non c’è alcun dubbio. La volontà di dirigenza e allenatore è quella di blindare il giocatore, rinnovando e adeguando il contratto in scadenza nel 2028, anche attraverso una carezza dal punto di vista economico. Dovrà essere piuttosto il giocatore a convincersi che all’Inter può dare un contributo enorme e ricevere in cambio continuità importante, nonostante nelle gerarchie parta dietro Bastoni e Dimarco. Proprio il livello dei titolari che lo precedono richiede che l’Inter abbia in alternativa un elemento di massima garanzia, quello che il club nerazzurro riconosce a Carlos Augusto. I dialoghi procederanno nelle prossime settimane.