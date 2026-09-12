Chivu cambia ancora la difesa dell’Inter: pronto Stones da titolare 

Chivu è pronto a mescolare ancora le carte. L’Inter che si presenterà in campo tra due giorni contro l’Udinese sarà con ogni probabilità diversa a quella vista contro il Real Madrid in Champions, nonostante non stia mancano di certo il tempo per smaltire la stanchezza accumulata per la trasferta in Spagna. Le novità che l’allenatore nerazzurro ha intenzione di proporre rientrano in una logica di rotazione di cui inevitabilmente deve tener conto. Tra quelli che scalpitano di più negli ultimi giorni c’è sicuramente Stones, reduce da qualche spezzone di gara accumulato, tra l’altro restituendo buoni riscontri al suo allenatore. Anche al Bernabeu, quando Chivu ha deciso di ricorrere all’esperienza dell’ex City, ne ha di fatto beneficiato tutta la squadra: al rientro dagli spogliatoi, sotto di due gol, la personalità dell’inglese e l’abitudine nel calcare determinati palcoscenici hanno contribuito a tenere la barra dritta nel mare agitato dagli errori individuali del primo tempo. Se l’Inter non si è snaturata, come sottolineato con orgoglio dal tecnico al triplice fischio, è perché in campo ha potuto contare anche sull’apporto di un vecchio lupo di mare. Il rodaggio per lui sembra ormai finito: i tempi sono maturi per immaginarlo presto dal primo minuto.