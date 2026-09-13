Chivu: "Con il Real Madrid abbiamo perso un'opportunità". Poi sulle condizioni di Dimarco e Spence

"L' Udinese è una squadra non solo fisica, ma può mettere in difficoltà anche dal punto di vista qualitativo. È una squadra allenata bene. Noi come sempre faremo del nostro meglio". Così Cristian Chivu alla vigilia di Inter-Udinese , valida per la quarta giornata di Serie A .

Il tecnico dei nerazzurri ha fatto il punto dopo il successo in campionato contro il Napoli e la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid : "Il nostro obiettivo è crescere e migliorare. Siamo all'inizio della stagione, è presto per dare giudizi. Non badiamo solo ai risultati, ma ai principi che vogliamo aggiungere. Non bisogna perdere la consapevolezza e la fiducia di ciò che di buono abbiamo fatto contro Real Madrid e Napoli. Mi è piaciuta il coraggio e la personalità, mi prendo le cose positive. Noi guardiamo la crescita e l'obiettivo finale, senza perdere di vista che le ultime partite In Champions League non sono andate come volevamo. Su sette ne abbiamo vinta una e questo è da migliorare. A Madrid abbiamo perso un'opportunità. Ho visto una squadra amareggiata. Abbiamo fatto una buona gara, ma potevamo far meglio".

I giudizi sull'Inter, Chivu: "Non sono un problema nostro"

I giudizi sull'Inter: "Per noi è importante quello che l'autostima, la fiducia e il lavoro quotidiano. I giudizi ci sono sempre, ma non è un problema nostro, perché vengono sempre gratis. La pressione ce la mettono gli altri, ma orami siamo abituati. Ognuno è libero di esprimere la sua opinione. Noi abbiamo una responsabilità, la differenza sta in questo. Bisogna essere consapevoli per avere una crescita. Abbiamo due trofei in più rispetto all'anno scorso e non è poco. L'anno scorso abbiamo perso in casa contro l'Udinese alla seconda giornata e un anno dopo abbiamo due trofei in più. Si può ancora migliorare nella nostra idea di calcio. I ragazzi si impegnano"

Chivu sulla difesa a tre: "Non è il modulo, ma il modo"

Un passaggio sulla difesa a tre: "Io non bado al modulo, ma al modo con cui giochi una partita. Tante squadre partano a 4 dietro ma poi difendono a sei con il blocco basso. Dipende come interpreti le varie situazioni di gioco, l'intensità che ci metti. Sono uscito da questo modo di pensare, spesso tante squadre cambiano in costruzione. Bisogna vedere anche i giocatori, quanto puoi cambiare determinate situazioni. Non è il modulo ma il modo".