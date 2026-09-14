Chivu dopo la rimonta: "La pazza Inter è nel nostro dna. La Champions ti succhia via tante energie"

"Pazza Inter? Come è nel nostro DNA" . Così Cristian Chivu ai microfoni di Sky dopo Inter-Udinese 5-3 . Il tecnico dei nerazzurri ha commentato così il successo in rimonta ottenuto dai nerazzurri a San Siro : "Abbiamo una rosa che ci permette di fare determinate cose, che mantiene il livello alto. A parte i primi venti minuti, dove l' Udinese è stata brava nello sfruttare la nostra leggerezza, abbiamo reagito. Siamo stati in gara. Orgogliosi. Abbiamo dimostrato voglia di non perdere. Fa piacere, ma devo capire anche quello che non ha funzionato. Quello che non sono riuscito a trasmettere. Ma la Champions League ti succhia via tante energie".

Inter, Chivu: "Stiamo cercando di migliorare senza perdere l'identità"

Chivu chiude un cerchio: "Da Inter-Udinese a Inter-Udinese? Quella della scorsa stagione l'abbiamo persa. Ho due trofei, abbiamo due trofei in più. Ma è il passato. Dopo quattro giornate abbiamo sei punti in più. Stiamo cercando di migliorare senza perdere l'identità. Ampliando le rotazioni conto di coinvolgere i giocatori che per me sono ugualmente importanti. Avrei voluto far giocare Sucic, Bisseck. Abbiamo una società che ha fatto una rosa importante, che spesso mi mette in difficoltà. Rispetto all'anno scorso devo scegliere bene senza perdere equilibrio. Questa è la difficoltà".

Chivu: "La partita con la Roma è importante, strada facendo vogliamo migliorare"

Chivu ha infine concluso: "Non ho ancora visto una squadra perfetta nella mia carriera. Siamo consapevoli del fatto che potremo andare in difficoltà anche nel futuro. Voglia e qualità vanno preservate. Siamo a inizio stagione, alcuni giocatori non hanno avuto modo di fare una preparazione ottima e stiamo cercando di metterli in condizione. La partita con la Roma è importante, prima della sosta. Non posso dire che lavoreremo, perché a quanto ho capito resteranno tre giocatori. Strada facendo vogliamo migliorare".