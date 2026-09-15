Inter, Calhanoglu salta la Roma: risentimento all'adduttore. Problemi anche per Stones

Hakan Calhanoglu salterà la sfida contro la Roma. Il centrocampista dell'Inter si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Le condizioni del turco saranno monitorate nei prossimi giorni, ma è praticamente certa la sua assenza per il big match dell'Olimpico.