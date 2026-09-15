Inter, Calhanoglu salta la Roma: risentimento all'adduttore. Problemi anche per Stones

Il turco non sarà a disposizione di Chivu per il big match dell'Olimpico: da valutare il difensore inglese uscito malconcio contro l'Udinese
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Pubblicato il 15.09.2026, 14:31

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Hakan Calhanoglu salterà la sfida contro la Roma. Il centrocampista dell'Inter si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Le condizioni del turco saranno monitorate nei prossimi giorni, ma è praticamente certa la sua assenza per il big match dell'Olimpico.

Di seguito, infatti, la nota apparsa sui canali nerazzurri: "Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Le sue condizione saranno valutate nei prossimi giorni". Il centrocampista turco non ha giocato nemmeno nell'ultima sfida di Serie A contro l'Udinese dopo aver segnato due gol nelle prime tre giornate.

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Problemi anche per Stones

Da valutare anche le condizioni di Stones per la Roma: il difensore inglese ex Manchester City è uscito anzitempo contro l'Udinese per quello che sembra essere un problema muscolare. Solo nei prossimi giorni si saprà con certezza se sarò a disposizione di Chivu o meno.

 

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